SIGUE LA BRONCA. La guerra entre Andrea San Martín y el padre de su última hija, Juan Víctor Sánchez, parece que recién está comenzando, a pesar de que en los últimos meses han protagonizado varios enfrentamientos, desde que la ojiverde anunció su reconciliación con Sebastián Lizarzaburu.

Según un avance de Amor y Fuego, el expiloto denunció a la exchica reality por el delito de violencia familiar en la modalida de maltrato psicológico. “Deja a la menor al cuidado de su pareja anterior, que consume medicamentos para dormir”, dice el partel policial.

JUAN VÍCTOR MANDA MENSAJE A FANS DE ANDREA

Juan Víctor Sánchez, padre de la última hija de Andrea San Martín, arremetió con todo contra las personas que lo critican por la reciente denuncia de la ojiverde, quien lo acusa de violencia psicológica.

A través de sus historias de Instagram, publicó un extenso mensaje dedicado a los fans de la actual pareja de Sebastián Lizarzaburu. “Si eres de esa clase de persona y estás aquí para satisfacer tu morbo... puedes bloquearme por favor. Mucha gente por aquí solo se dedica a hablar hueva... y media sin saber todo lo que hay detrás...”, indicó el expiloto.

Asimismo, reconoció que aunque en un primer momento habló del tema de su ex y su hijita públicamente, ahora prefiere no exponerlo ‘para no echar más leña al fuego. “Pero ya que se ha iniciado un proceso legal, cuando culmine toda esa fanaticada confundida quizá abra los ojos”, aseguró Juan Víctor Sánchez.

ANDREA DENUNCIÓ A JUAN VÍCTOR

Hace unas semanas, Andrea San Martín acudió a la comisaría de Surco para denunciar a Juan Víctor Sánchez por violencia psicológica hacia ella y hacia su hijita. En el parte policial, asegura que el pasado 7 de setiembre el expiloto le envió varios mensajes de texto donde le indica que no podrá recoger a su pequeña porque tiene que ocuparse de su hijo mayor.

“Me solicita que yo lleve a nuestra hija a su casa, si es que quiero que se cumpla con el régimen de visitas. Incluso, en una oportunidad, me exigió vía mensajes de texto que fuera yo quien le llevara a mi menor hija a su casa, pese a que él está obligado a recogerla desde mi domicilio (...) y me acusa de interferir en la estabilidad emocional de su otro hijo”, indicó Andrea San Martín ante la Policía.

Asimismo, acusó a Juan Víctor de decirle a su pequeña hija que la madre de Sebastián Lizarzaburu no es su abuela. “Su conducta viene perturbando la tranquilidad emocional de mi hija (...) le dijo que Sandra no era su abuela”, acotó.

“Todos estos mensajes que me viene enviando constantemente me generan estrés, ansiedad y no me permiten realizar mi vida con normalidad”, aseguró la ojiverde.

Para Andrea San Martín la conducta de Juan Víctor Sánchez responde a que no estaría contento con la relación que retomó con el padre de su primera hija, Sebastián Lizarzaburu.

