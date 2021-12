QUISO ENFRENTARLA. Andrea San Martín sorprendió a los televidentes la noche del último martes 22 de diciembre al presentarse en el programa de Magaly Medina para dar sus descargos. Esto luego que su expareja Juan Víctor Sánchez la demandara por supuesto maltrato infantil contra sus hijas. Sin embargo, un detalle llamó la atención: una llamada del piloto.

Casi al término del programa de Magaly TV La Firme, Juan Víctor se comunicó con la producción de la ‘urraca’ para responder a la ‘ojiverde’, sin embargo, la conductora y la modelo no permitieron que este careo se dé.

“Yo realmente llevo terapia por esa razón, en verdad yo no puedo. Yo no puedo manejar esta situación. Ha habido tantas entrevistas que se han hablado de mí y yo estoy... han hablado 10 mil cosas”, dijo Andrea San Martín a un miembro del equipo de Magaly cuando le preguntó si quería que la llamada del papá de su hija prosperara.

Juan Víctor llamó a Magaly Medina para enfrentar EN VIVO a Andrea San Martín, pero no lo dejaron. Video: ATV

En respuesta, Magaly Medina también prefirió no confrontar a Andrea por la exclusiva que le estaba dando, pues era la primera vez que la exconductora de ‘La banda del chino’ hablaba.

“Ha llamado Juan Víctor, pero tú me estás dando la entrevista, no sé si él tenga algo que comentar. No, no quiero que se enfrenten solo me gustaría que él diga algo... Es cierto él ha tenido más oportunidades de defenderse que tú”, sentenció.

ANDREA DEFIENDE SUS GASTOS DE 7 MIL SOLES

Andrea San Martín también le explicó a Magaly Medina por qué ha consignado ante un juez que sus gastos ascienden a los 7 mil soles para su hija, esto como parte de su demanda de alimentos contra Juan Víctor Sánchez

“Ahí toca hacer la demanda de alimentos, en donde el juez solicita un cuadro global de gastos. No es solo de la bebé, sino también de lo que la madre gasta a nivel familiar global. ¿Por qué? Quien toma la decisión no soy yo ni él, sino un juez, quien toma en cuenta varias cosas”, enfatizó.