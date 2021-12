QUÉ FUERTE. Juan Víctor decidió hacer públicos los audios que presentó ante la Fiscalía hace unos días, los mismos que evidenciarían un supuesto maltrato de Andrea San Martín a su hijita Lara de tres añitos. El piloto se presentó en el programa ‘Andrea’ y dio detalles de la problemática relación que tendría la ojiverde con la menor.

Cansado de la polémica y de las acusaciones en su contra, el padre de la última hija de la modelo, se atrevió a mostrar los audios y testimonios. “Me ha costado bastante tomar esta decisión pero es para que puedan oír los audios y que puedan entender que hay maltrato físico con mi hija”, indicó.

¡Habla! ¡Cómo se dice! ¡Cómo se dice! Una vez más que yo escuche una queja y te lo quito. ¡Entendiste! Cálmate, te voy a pegar, ¡cálmate! Respira, ¡Que te calles! Si no te callas, no te voy a llevar al baño, no quiero abrazo. Cállate o te cae otro, cállate entonces, ¡No te quiero escuchar llorar! Ahora sí, fuerte, bien, no como una niña engreída, siéntate”, se le escucha decir a Andrea San Martín en una abusiva y tensa situación en la que también habría estado presente su actual pareja Sebastián Lizarzaburu, según Juan Víctor.

null null

LOS TESTIMONIOS DE TESTIGOS DE JUAN VÍCTOR

El piloto reveló las pruebas que presentó ante la Fiscalía para sustentar su fuerte denuncia. Entre ellas, se encuentran los testimonios de testigos que aseguraron haber presenciado que la ojiverde maltrataba a su hija Lara en reiteradas oportunidades, tanto verbalmente como de manera física.

“La bebe no quería pero ella a la fuerza se la daba, la hacía llorar mucho”, dijo una mujer que al parecer trabajaba para Andrea San Martín.

“Una vez estábamos en el carro y ella (Andrea) estaba hablando y dijo una lisura. Cuando la bebe lo repitió, ella se volteó y le dio un manazo en la boca”, asegura otra persona cercana a la ojiverde.

ANDREA SAN MARTÍN SE PRONUNCIA

A través de su abogado Wilmer Arica, Andrea San Martín emitió un comunicado horas antes que Juan Víctor Sánchez se presente en el programa de Andrea Llosa para revelar audios y otras pruebas que demostrarían un supuesto maltrato hacia su pequeña hija por parte de la modelo.

Según explica el letrado, por pedido de la Fiscalía, las partes involucradas, es decir Andrea San Martín y Juan Víctor, deben guardar silencio mientras se realicen las investigaciones del caso ante las denuncias expuestas.

“La Fiscalía exhorta a las partes de la investigación bajo responsabilidad, que se deberá mantener en reserva los actuados de la investigación, lo que implica que no deberá difundirse por cualquier medio radial, televisivo u otros medios”, se lee el documento.

En esa línea, también recalca que la modelo se presentará en señal abierta, de ser necesario, para exponer su verdad ante los últimos enfrentamientos con el padre de su pequeña hija Larita. Según dijo, tiene las pruebas necesarias para su descargo.

“Mi patrocinada, a pesar de tener sólidos fundamentos para realizar sus descargos ante los medios de comunicación, acreditados con pruebas que respaldan su comportamiento frente a las entrevistas brindadas por el señor Juan Víctor Sánchez, se ve impedida de realizar dichos descargos, declaraciones o entrevistas ante los medios de comunicación, siendo respetuoso de las diligencias preliminares a nivel fiscal”, precisa el letrado.

“Al momento en el que se concluyan las investigaciones dentro del marco normativo, de ser el caso, Andrea San Martín dará su versión de los hechos a través de los medios de comunicación”, agrega.

TE PUEDE INTERESAR

¡Le hicieron la de Melissa! Néstor Villanueva no sabía que estaba distanciado de Florcita Polo

Melissa Klug le responde Samahara y dice que no le dará consejo a Youna: “Ahí está su mamá”

Fernanda Fuster saca cara por su hermana: “Flavia Laos y Luciana no son amigas, ella sabe por qué”