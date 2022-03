Juan Víctor Sánchez está dispuesto a obtener la tenencia compartida de su pequeña hija Lara con Andrea San Martín, sin embargo, el expiloto se presentó en el programa de Magaly Medina y reconoció que su mamá ha tenido que asumir sus gastos.

“¿Estás en la capacidad de tener la tenencia de una niña?” , fue la pregunta de la ‘urraca’ que puso en aprietos a la expareja de la ‘ojiverde’.

“Yo lo que trabajo a diario son los productos que vendo en mis redes sociales, aparte de eso tengo algún ingreso más que de hecho tuve la necesidad de invertir tras salir de trabajar. Yo tuve una liquidación y pude invertir mi dinero en otras cosas, sin necesidad de decirlo”, acotó.

Pese a que resaltó que no es mantenido por su madre, Juan Víctor reconoció que después de dejar su trabajo ha tenido que recursearse para obtener ingresos. Aunque ha tenido que necesitar ayuda de su mamá.

“Mi mamá no me mantiene, pero de alguna manera me han tenido que soportar, ayudarme. Al 100% no soy independiente económicamente.” , manifestó.

Juan Víctor, ex de Andrea, reconoce que su mamá asume sus gastos: “No soy independiente al 100%”

EL AUDIO DE ANDREA SAN MARTÍN

Juan Víctor vuelve a arremeter contra Andrea San Martín. Luego que su madre haya difundido un extracto de un audio donde se escucha a la modelo sus deseos por “fumar”, el padre de su hija se presentó en Magaly para ‘hundirla’ más. Líneas abajo compartimos el audio completo de Andrea.

“En verdad toda mi tarde me la he pasado como que ¡fresh! y he descubierto que tengo que fumar para poder estar tranquila, o sea, en verdad. Literalmente, ya no le estoy dando leche a Lara y necesitaba relajarme...

Yo en verdad nunca he fumado porque la primera vez que probé, cuando era chibolita, no sabía fumar y me dio la pálida, sentía que iba a morir y esta vez como ya estoy grande, obviamente ya no es la viveza, sino simplemente es como relajarte...

Estuve en plan de relajo toda la tarde, fresh, te lo juro que escuchaba que todo el mundo se peleaba acá y yo solo me reía de todo, pero luego me dio como el sentimiento. No sé qué me dijo y me puse sensible y me puse a llorar, fue muy chistoso en verdad, me he relajado un montón”, se le escucha decir a Andrea.