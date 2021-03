LA TELELLORONA. Andrea San Martín se encuentra en Ica junto a sus dos hijas y Sebastián Lizarzaburu. La influencer y el entrenador físico comparten con sus seguidores de Instagram videos sobre el viaje que realizaron. Sin embargo, no todos estarían contentos con la excursión.

Así lo deja entrever el periodista Samuel Suárez, quien administra la cuenta de Instagram “Instarándula”. En la mencionada red social, el comunicador compartió una imagen que publicó Juan Víctor Sánchez, padre de la segunda hija de Andrea San Martín, Lara.

“Si de corazón no te salen las cosas... Si por naturalidad no te sale el cariño hacia alguien... No fuerces, se ve peor”, es el mensaje que compartió Juan Víctor Sánchez en su cuenta de Instagram. Un día después, Andrea San Martín y Sebastián viajaron a Ica.

Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez empezaron una relación en 2017 y la dieron por terminada en 2018 con el nacimiento de Lara. Ambos mantienen una buena relación por el bien de su hija. Por esa misma razón sorprende que el joven publique ese mensaje tras el viaje que de la influencer junto a Sebastián Lizarzaburu.

Juan Víctor Sánchez molesto por viaje de Andrea y Sebastián

JUNTOS Y REVUELTOS

Sebastián Lizarzaburu está disfrutando de un viaje en compañía de su hijita Maia, Andrea San Martín y la segunda retoña de la ojiverde. La expareja salió el jueves de Lima y se encuentran en Ica pasándola lindo en familia.

A través de sus redes sociales, ambos ex chicos reality mostraron cómo se divierten con las pequeñas, entre días en la piscina, entrenando en el gimnasio, visitando granjas de animales y comiendo delicioso.

El último viernes, el popular ‘hombre roca’ abrió una ronda de preguntas para sus seguidores de Instagram, para que le consultaran sobre el viaje con su expareja. Sin embargo, les advirtió que ‘no sean sapos’, en relación a las especulaciones de una supuesta reconciliación con Andrea San Martín.

“¿Hace cuánto no haces ‘el delicioso’ y hace cuánto no besaste a alguien?”, le consultó una curiosa seguidora para conocer si realmente anda en romances con la exmodelo e influencer peruana.

“Desde que Maia nació”, contestó Sebastián Lizarzaburu muy cortante, aunque dio a entender que no ha mantenido ninguna relación con otra mujer que no sea Andrea en los últimos cinco años, edad de su hijita.

ANDREA PREFIERE MANTENER EN PRIVADO SU VIDA AMOROSA

No habla de su vida personal. Esa fue la respuesta de Andrea San Martín cuando le preguntaron sobre una supuesta reconciliación con el papá de su hija mayor, Sebastián Lizarzaburu, justo ahora que se fue de viaje a Ica, con él y sus pequeñas.

“No, nada. Yo hace tiempo que no he hablado de mi vida personal y me encantaría mantenerlo así. Con todo el respeto que se merecen, me parece que es un tema más privado”, dijo la ‘ojiverde’ a las cámaras de ‘Amor y fuego’.

Asimismo, la influencer indicó que, de darse una reconciliación, esta se debe a que no solo mantienen una buena relación por los hijos, sino porque existe una buena química entre ambos.

“Las relaciones no se pueden dar solo por los hijos. Hay que llevarse bien y ese es el punto en el que nosotros estamos. Nos llevamos superbién”, agregó sobre el popular ‘Hombre roca’.

