SE VA DEL PERÚ. Juan Víctor Sánchez rompió su silencio luego de las declaraciones que dio Andrea San Martín para el programa de Magaly Medina, donde se refirió escuetamente a la denuncia del ex tripulante de cabina por violencia física y psicológica contra su menor hija.

En entrevista para ‘Amor y Fuego’, el ex de la ojiverde reveló que la madrugada de este jueves estará viajando a Estados Unidos, por lo que no podrá pasar las fiestas de fin de año con su pequeña.

“Yo estoy viajando en la madrugada, no voy a pasar Navidad con mi hija, que me corresponde, mis hijos no van a pasar Navidad juntos, ni el próximo año tampoco, ya que ella (su hija), tiene que pasarlo con su mamá”, dijo Juan Víctor.

Asimismo, le envió un mensaje a Andrea San Martín, donde lamentó que no pudieran solucionar sus conflictos. “Estuve dispuesto a arreglar las cosas, a conversar, hemos tenido la oportunidad y simplemente en ese momento no quisiste aceptarlo... feliz Navidad”, concluyó el expiloto.

Padre de la segunda hija de Andrea San Martín reveló que esta madrugada viajará a Estados Unidos y no podrá pasar la Navidad con su pequeña.

TE PUEDE INTERESAR

Juan Víctor revela cuánto le pasaba a Andrea San Martín cuando nació su hija: “Le daba 600 soles mensuales”

Mamá de Eleazar Gómez justifica su violencia y estalla contra Tefi Valenzuela: “Si la golpeó o no sería por algo”

Rebeca Escribens a Angie Arizaga por celebrar triunfo en ‘Esto es guerra’: “Como si hubieras competido”