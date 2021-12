Juan Víctor Sánchez finalmente pudo reencontrarse con su hijita luego de un mes, tras haber estado enfrenando a Andrea San Martín en medio de denuncias mutuas por maltrato físico y psicológico, régimen de visitas y pensión alimenticia.

En declaraciones para Amor y Fuego, el expiloto indicó que acudió este miércoles a la casa de su expareja y tuvo que comunicarse con el abogado de ella para que le permitiera ingresar a su departamento.

Según sus declaraciones, Andrea San Martín presentó un demanda por variación de régimen de visitas, para que se deje sin efecto el acuerdo al que llegaron en su pasada conciliación.

“Extrañaba bastante a mi hija, pensé que no la iba ver, la apachurré y luego me llevaron al cuarto de juegos y ahí he estado todo el rato, con la cámara de seguridad arriba”, indicó Juan Víctor.

Asimismo, resaltó que evitó tener comunicación directa con Andrea San Martín pero aseguró que la ojiverde estuvo presente durante todo el tiempo que duró su visita (2 horas). “Hice videollamada con mi novia, mi hijo, mi mamá y mi hermana, para que la vean”, afirmó.

Finalmente, Juan Víctor Sánchez se mostró incómodo ya que, según afirma, no nota a su hija como la misma de siempre. “Siento a mi hija distinta, no la siento con la naturalidad de antes”, dijo.

Andrea San Martín le abrió las puertas de su casa a Juan Víctor Sánchez para que pueda ver a su pequeña hija, luego de las denuncias por maltrato infantil que interpuso contra la ‘ojiverde’.

