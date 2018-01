Andrea San Martín cuando le pregunta por rumores de embarazo: es una bendición

Andrea San Martín dijo que la ‘maternidad es una bendición’ cuando se le preguntó por los rumores que aseguran está embarazada.



“Siempre he dicho que la maternidad es una bendición en la circunstancias que venga. Tengo una hija y es lo más lindo que te puede pasar en la vida... es lo que más disfrutaría (el embarazo) hoy, mañana, pasado en dos años, es algo que te trae alegría. Esto me sorprende y al mismo tiempo creo que sería la única que podría decirlo y hablar del tema”, agregó.



¿Pero estás o no embarazada?

Me encantaría tener un bebé, siempre lo he querido. No tengo idea lo que pueda pasar, solo puedo decir que estoy en un momento estable de mi vida. Tengo a mi novio que es un buen muchacho, responsable y no tendría ningún problema. Juan Víctor es un chico con el que puedo estar a ciegas.



(B.Pashanasi)

