Andrea San Martín rompe en llanto tras denunciar a Juan Víctor: “Tanta maldad no triunfa”

Andrea San Martín está en el ojo de la tormenta, nuevamente, por vivir enfrentada a Juan Víctor, el padre de su segunda hija. La ojiverde se descargó con el peirodista Samuel Suárez y derramó algunas lágrimas al expresar su estado anímico actual.

Recordemos que Andrea San Martín volvió a denunciar a su expareja Juan Victor Sánchez, esta vez por no entregarle los documentos de su menor hija para que pueda viajar al extranjero.

En un audio que Instarándula difundió, Andrea San Martín se quiebra y llora al contar la difícil situación que afronta tras denunciar nuevamente a Juan Víctor, tras el enfrentamiento mediático que protagonizaron.

“Estoy yendo a la comisaría, estoy que, de verdad, tengo que ser bien fuerte, como sea, sé que mi abogado no me va a dejar, pero en esta vida, tanta maldad, tanto daño no triunfa. No voy a permitir que mi hija se vaya para que la críen con es arabia, con ese odio a la vida, con ese mismo criterio”, indica Andrea San Martín, entre lágrimas .

Andrea San Martín rompe en llanto tras denunciar a Juan Víctor (Video: Instarándula)

JUAN VÍCTOR MANDA MENSAJE A FANS DE ANDREA

Juan Víctor Sánchez, padre de la última hija de Andrea San Martín, arremetió con todo contra las personas que lo critican por la reciente denuncia de la ojiverde, quien lo acusa de violencia psicológica.

A través de sus historias de Instagram, publicó un extenso mensaje dedicado a los fans de la actual pareja de Sebastián Lizarzaburu. “Si eres de esa clase de persona y estás aquí para satisfacer tu morbo... puedes bloquearme por favor. Mucha gente por aquí solo se dedica a hablar hueva... y media sin saber todo lo que hay detrás...”, indicó el expiloto.