Andrea San Martín pide a Juan Víctor y a su madre que se retracten: “Hasta acá llegamos”

Andrea San Martín rompió su silencio en el programa “La banda del Chino”. En entrevista, la presentadora se refirió sobre la pelea mediática en la que está envuelta junto a Juan Víctor Sánchez, el padre de su segunda hija, en la que ambos se han denunciado.

En medio de la entrevista, Andrea San Martín pidió que Juan Víctor y su madre se retracten porque no pueden calificarla como ‘narcisista’ ni ‘psicópata’ porque ellos no son profesionales en el tema.

“Que se retracten, las denuncias que he interpuesto son denuncias de decir ‘Basta, por favor’, ‘hasta acá llegamos’, ‘no más insultos y ataques, no más lastimar’”, agregó la ojiverde.

Asimismo, la modelo se mostró conmovida y hasta lloró por la situación legal que viene atravesando con el padre de su segunda hija. “Estoy callada por mi hija, porque no quiero volver a equivocarme como mamá. Con qué derecho vienen a lastimarnos, porque no solo me lastiman a mí, sino a mi familia”, expresó entre lágrimas.

VIVE UN CALVARIO

Como se recuerda, San Martín vive un verdadero calvario desde que su expareja decidió alzar su voz por unas imágenes que se compartieron en redes sociales, donde se pudo observar que Sebastián Lizarzaburu, su actual pareja, estaba bañando a la pequeña Lara.

En medio de esta situación, Andrea San Martín señaló que recibe constantes ataques: “Recibo un bombardeo en redes sociales. Me han seguido a mi casa, me han seguido al trabajo, me han seguido por todos lados”.

La modelo también se dirigió a los programas de espectáculos que vienen tocando la denuncia que ella le interpuso a Juan Víctor por presunta violencia familiar. Esta denuncia se dio luego de que Andrea y Sebastián no aceptaran el pedido de no exponer a Lara, de 3 años, en redes sociales.

“Es como muy contradictorio el tema. Dicen ‘no exponer a una menor’; sin embargo están tocando un tema familiar a nivel farándula, exponiendo a una menor”, sostuvo.

“No solo están golpeando a Andrea San Martín cuando estás insinuando cosas o insultando o calificando, están dañando a una familia”, añadió.

Andrea San Martin acepta haberse equivocado en el pasado

Andrea San Martín también habló sobre el audio difundido por el programa “Amor y Fuego”, donde se la escucha planificando cómo despotricar la imagen de Sebastián Lizarzaburu, cuando ambos decidieron separarse.

Al respecto, la presentadora explicó que los errores que tuvo con Sebastián han quedado en el pasado y ahora solo desean crecer como familia.

“Las consecuencias de lo que viví en su momento las he venido asumiendo. Pero hoy en día, ¿alguien se ha tomado el trabajo de ver la evolución que hemos tenido nosotros como familia? Nadie ha hablado de qué ha sido de mi vida desde hace años, que ha sido dedicarme a mi casa, a mis hijas, a mi trabajo”, sentenció.

