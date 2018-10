Andrea San Martín se emociona hasta las lágrimas al hablar de sus hijas: "Mi vida son ellas" | VIDEO

Se emociona hasta las lágrimas. Andrea San Martín no pudo conmoverse al hablar de sus dos hijas, Maia y Lara, a quienes considera las principales razones por las que cambió su vida para siempre.

El programa 'En Boca de Todos' envió a un reportero para pasar el día entero con Andrea San Martín y ver cómo la ojiverde divide el tiempo para estar con sus hijas. En las imágenes del espacio televisivo, la hija mayor de la exchica reality se muestra muy despierta y hasta juega con el maquillaje de su mamá.

Al ver a sus hijas, Andrea San Martín no pudo evitar emocionarse a tal punto que le salieron lágrimas. La ojiverde dijo que no quería ponerse emotiva, pero sus hijas le despertaban todo. "Me puse sensible, perdón. Mi día a día son ellas. Yo me entrego mucho al hecho de ser mamá. Puedo cometer errores como todas, pero para mí es lo mejor".

Andrea San Martín contó que su hija de apenas 2 meses la acompaña a todos lados, incluso a trabajar. Por eso, le daba algo de pena que su hija mayor no pudiera salir tanto como ella quisiera porque no tiene con quién quedarse.

Sin embargo, Andrea San Martín recibió palabras de elogio por parte de Tula Rodríguez, quien dijo que era una mujer bendecida por tener dos hijas, algo que a ella también le hubiese gustado. "Tú tienes la bendición de tener dos hijas. Ellas son tu motor".