Andrea San Martín llora por la muerte de su abuelita en cuarentena: “Es un golpe muy fuerte”

A través de su cuenta de Instagram, Andrea San Martín comunicó el sensible fallecimiento de su abuelita, la madre de su mamá, en tiempos de cuarentena. La exguerrera indicó que lo más triste será comentarle la noticia a su hija dado que ambas eran muy cercanas.

Asimismo, Andrea San Martín indicó que ‘su muerte es un golpe de realidad a lo que estamos viviendo’ y ahora tiene que acompñar a su mamá en este momento tan duro que afronta su familia.

“Los protocolos no nos permiten reunirnos como familia. Mi abuela no sufrió, el sábado que tuve la oportunidad de acompañar a mi mamá, yo logré verla de lejos y lo primero que pensé fue eso no es vida”, indicó la joven madre.

Asimismo, Andrea San Martín no pudo evitar quebrarse al revelar que tendrá que contarle lo sucedido a su pequeña hija, quien era la más cercana a ella.

"Me toca conversarlo con Maya, es un golpe muy fuerte, son cosas que pasan y uno lo tiene que aceptar. Espero que esto nos sirva para apreciar los momentos que uno vive con su familia”, agregó.

Finalmente agradeció a sus seguidores por el apoyo y los mensajes de condolencias que ha venido recibiendo tras darse a conocer la noticia en sus redes sociales.

“Las circunstancias hicieron que ella no tuviera la visita de sus nietos o bisnietos. Me toca el corazón porque es mi abuela, es complicado, pero otra vez toca ser hija y, en mi caso, debo acompañar a mi mamá lo más posible”, precisó.

Andrea San Martín llora por la muerte de su abuelita en cuarentena - TROME