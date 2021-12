DE ESPERARSE. Lourdes Sacín no fue ajena al escándalo de Andrea San Martín y las acusaciones que tiene en su contra por maltrato físico y psicológico contra su pequeña hija Larita. La expareja de Andy V reprochó la actitud de la modelo y la cuestionó duramente.

Mediante su cuenta de Instagram, Lourdes Sacín publicó los videos de la presentación de Juan Víctor Sánchez en el programa de Andrea Llosa y lanzó fuertes opiniones sobre el caso.

“O sea otro golpe le cae a la pequeña. Eso se llama maltrato infantil. Si esto es normal, mejor volvamos a la época de las cavernas. Y con los audios que salieron hoy menos (defiendo la violencia), a una niña de 2 años en ese entonces no se le maltrata de esa forma”, escribió.

En otro momento, compartió los audios donde se le escucha a Andrea San Martín desenfrenada y perdiendo los papeles con su hijita Lara, fruto de su amor con el piloto Juan Víctor.

“Audios de horror, escuchar el llanto de la bebé que en ese entonces tenía 2 años es muy triste. Tratar así a una niña de 2 años es de terror. Los que dicen que es normal hacer eso con una pequeñita están mal”, dijo Sacín totalmente indignada.

Según dijo la también periodista, está conmocionada por las súplicas de la menor a Andrea San Martín cuando ella comienza a gritarle y pegarle.

“Por qué la amenaza con ir al baño, que es el cuarto del castigo, del terror o qué. Que te cae otro, dice, o sea, ya la había golpeado. ¿A ese punto debe suplicar una niña de 2 años para que no le peguen? Se me parte el alma escucharla, es una bebita. Si a un adulto le cuesta superar la violencia, ¿cómo será eso en una niña?”, sentenció.

EL AUDIO DE SUPUESTO MALTRATO POR ANDREA SAN MARTÍN

Juan Víctor Sánchez reveló un polémico audio donde se le escucha a Andrea San Martín perder los papeles con su pequeña hija de 3 años. El joven piloto se presentó en el programa de ‘Andrea’ para contar su verdad e implorarle a la modelo que permita ver a Larita, como lo indica el régimen de visitas.

Tras las acusaciones a Andrea San Martín, Juan Víctor se armó de valor y le mostró a Andrea Llosa un audio donde se le escucha a la exchica reality en su casa gritándole a su menor hija por no hacer caso a sus indicaciones.

“¡Habla! ¡Cómo se dice! ¡Cómo se dice! Una vez más que yo escuche una queja y te lo quito. ¿Entendiste? ¡Entendiste! Cálmate, te voy a pegar, ¡cálmate! Respira, ¡Que te calles! Si no te callas, no te voy a llevar al baño, no quiero abrazo”, se le escucha decir a Andrea totalmente fuera de lugar y descontrolada.

“Cállate o te cae otro, cállate entonces, ¡No te quiero escuchar llorar! Ahora sí, fuerte, bien, no como una niña engreída, siéntate”, grita fuera de sí.