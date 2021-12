DE NUNCA ACABAR. Juan Víctor Sánchez se sentó en el programa de Andrea Llosa para contar su verdad y revelar audios que comprometen a Andrea San Martín por un presunto maltrato hacia su hija Larita. Sin embargo, eso no fue todo porque la madre del piloto también se reveló que la modelo humillaba a su hijo cuando estaban juntos.

Desde Estados Unidos, Alicia Díaz, madre de Juan Víctor, aseguró que todas las revelaciones de su hijo son verdaderas y que están con Dios, pues confían que pronto verá a su nieta.

“Juan Víctor sabe cuánto lo quiero y lo apoyo en este sentido, hay un Dios y nosotros estamos con la verdad. Va a estar con nosotros definitivamente, no se le puede privar de ella”, dijo fuertemente.

En esa línea, contó detalles de la relación amorosa que tuvo Juan Víctor con Andrea San Martín hace tres años. Según dijo, la conductora en ‘La Banda del Chino’ lo maltrataba y se agarraba de que no era figura pública.

¿Andrea San Martín sufrió maltrato de niña?: “Me contaron que te encerraban en el baño”, dice mamá de Juan Víctor. Video: ATV

“La manera en cómo lo humillaba, lo maltrataba de conformista, con la punta del pie, tú eres un don nadie, que yo soy la figura, eso me incomodaba muchísimo también”, arremetió.

PIDE A ANDREA SAN MARTÍN QUE BUSQUE AYUDA

Asimismo, Alicia Díaz también se pronunció a través de su cuenta de Instagram para recalcar que el maltrato infantil es reprochable. Sin embargo, causó sorpresa cuando dejó entrever que la modelo habría sufrido de pequeña y por eso sus actitudes.

“El maltrato infantil es un tema que, en parte de esta sociedad, se ha normalizado, nada justicia el ‘cállate’, el golpe, el cómo se pide, otra vez cállate, habla. Le dices ‘cállate’ a una bebé de dos añitos. Y en parte del video las amenazas con llevarla al baño, ¿para qué? ¿Así te trataron a ti?”, escribió en su storie.

En esa línea, exhortó a Andrea San Martín a que pida ayuda profesional para mejorar el trato hacia sus pequeñas hijas. Además, recalcó que no la odia.

“Por allí me comentaron que te encerraban en el baño por mucho rato cuando te portabas mal, no me consta, solo tú y tu mamá lo saben, pero si eso es cierto, todos deben ir a terapia y sanar heridas. No te odio ni mi afán es destruirte, quiero que reacciones y busques ayuda profesional porque hay dos menores que hasta los 7 años están formándose. No puedes ir por la vida pisoteando a los demás y ellas aprendiendo todo eso. No quiero que mi nieta se convierta en un chivo expiatorio, ella necesita salir de ese ambiente ¡Ya!”, sentenció.

Mamá de Juan Víctor revela pasado de Andrea San Martín, según sus fuentes.