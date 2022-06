¡FUERTE! A través de sus redes sociales, Alicia Díaz, mamá de Juan Víctor aseguró que Andrea San Martín está recibiendo una “lección” del universo, esto luego que fue hospitalizada. La misma modelo confirmó en un comunicado se encuentra delicada tras perder su bebé.

“El universo te está dando una lección ¿no has aprendido? Te está dando la oportunidad de resarcir todo ...con armonía, comunicación, dejar de lado el ostracismo”, escribió Alicia Díaz.

Asimismo, la madre de Juan Víctor le recalcó a San Martín que las “mentiras tienen patas cortas”. “La vida no es solo una página en Instagram a la que usas como negocio y todos son actores, los usas y deshechas y los vuelves a usar. Por favor, hay millones de gente del otro lado que creen en tus palabras y en tus entrelíneas, no las uses para destruir. Párala!!”, agregó.

Mamá de Juan Víctor y su mensaje a Andrea San Martin

Madre de Juan Víctor sobre buena relación con Andrea San Martín

En otro momento, la mujer se refirió a la buena relación que tenía con la ‘ojiverde’, pero que “abrió los ojos” luego de la denuncia contra su hijo.

“Yo llevaba una buena relación contigo, cuando me opuse a que llevaras policías cortaste comunicación conmigo, pero cuando lo denunciaste caprichosamente me abriste los ojos. Todas tus palabras eran de la boca para afuera. Su presencia no encajaba en la nueva familia que habías formado . ¿¿¿¿Se convirtió en una abeja ruidosa en tu vida??? Nooo, tenías a un papá incondicional, que por su hija hacía cualquier cosa. Este padre ama a su hija, la protege, la cuida, la educa, la adora”, comentó.

