QUÉ FUERTE. Alicia Díaz, mamá de Juan Víctor, se enlazó en vivo con Amor y Fuego este viernes para dar detalles de la denuncia que le acaba de entablar su hijo a Andrea San Martín, por violencia familiar, bajo la modalidad de maltrato psicológico, contra la menor hija que tienen en común.

Alicia decidió pronunciarse ya que el piloto no puede declarar sobre el proceso, el mismo que fue iniciado por la ojiverde. “Es un patrón de conducta que ella tiene, que denuncia y si tú no le haces caso, vuelve a denunciarte. Juan Víctor no ha denunciado porque sí, viene de tiempo atrás, que está observando varias cositas con respecto al aseo, porque él es bien meticuloso”, indicó.

En ese sentido aseguró que Andrea San Martín tendría descuidada a su nieta. “La integridad física de la bebe está en peligro, hay cosas que hacen que la bebe esté en riesgo, es algo muy delicado, realmente”, aseguró la mamá de Juan Víctor, agregando que la pequeña Lara ‘se muerde las uñas, se chupa los dedos, llora y no quiere irse a la casa de su mamá’.

Por otro lado, calificó a la modelo como ‘psicópata’ y ‘narcisista’ y aseguró que Andrea San Martín manipula y afecta a las personas que están cerca de ella, como su mamá, su mejor amiga, su hermana, el mismo Sebastián Lizarzaburu y Juan Victor.

“Tenemos pruebas de que la integridad física de la bebe está en peligro. Ya hay una denuncia en el Ministerio de la Mujer”, agregó Alicia Díaz, quien aseguró que buscan que Larita salga de la casa de su mamá.

Finalmente, acotó que la molestia de Juan Víctor Sánchez no es en contra de Sebastián Lizarzaburu, sino contra Andrea San Martín.

TE PUEDE INTERESAR

Tomate Barraza y Vanessa Lopez se dicen de todo en los pasillos de ATV: “Eres peor que Josimar”

‘Tomate’ Barraza y Vanessa López: la tormentosa relación que han vivido por años y su lista de denuncias

Samu difunde imágenes exclusivas del OnlyFans de Nicola: “Las fotos ‘estafadoras’”