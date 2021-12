Alicia Díaz, la mamá de Juan Víctor Sánchez, viene usando sus redes sociales para denunciar el presunto maltrato que habría ejercido Andrea San Martín contra su nieta Larita, de tan solo tres añitos. Esta vez, la señora publicó unos chats que meses atrás tuvo con la ojiverde.

Un primer mensaje de la madre del expiloto tiene fecha del 30 de octubre de 2020, cuando la modelo acudió a la casa de su hijo en compañía de la Policía para llevarse a su pequeña. Allí, le reclamó por el escándalo que se armó, el mismo que asustó al otro hijo de Juan Víctor, de 7 años en aquella época.

“Sebas jamás va olvidarlo y de hecho que instintivamente sabía que algo no estaba bien, tanto que llevó a Lara a su cuarto como protegiéndola”, le dice Alicia Díaz según el chat. Asimismo, le recomendó que mantenga las buenas relaciones con su familia y le pidió que no los aleje de su nieta.

Además, empatizó con ella ya que Andrea San Martín acababa de salir de una operación estética y estaba sola. “Uno se siente solo y duele que no haya un hombro al lado en quien recostar la cabeza. Yo lo pasé cuando al mes de nacer Juan Víctor y Juan había salido de comisión por 15 días. Estaba sola retorciéndome, eran las 10 pm. A las 6:30 am ya no podía y me llevaron en ambulancia. Fue la noche más miserable. Quería tener a alguien, quería tener a Juan a mi lado para que me cuidara. Te mando un abrazo grande. Pronto estarás mejor y volverás a ser la misma Andrea que conocí. Busca mantener cerca a la gente que te quiere. No los alejes porque eso es como quiñar una relación, que al pequeño movimiento la rajadora crece”, le dijo la mamá de Juan Victor, sin embargo la ojiverde nunca le contestó.

Por otro lado, Alicia Díaz mostró un mensaje que le envió la modelo en marzo de 2021, donde le reclamaba por haberla mencionado en una transmisión en vivo de Instagram. “Me escribió casi al momento porque sus seguidores le habían contado y pues estaba preocupada por su imagen y sus seguidores. Todo esto cuando yo al responder por qué estábamos alejadas dije que hizo algo en que yo no estaba de acuerdo”, explicó la señora.

ANDREA SAN MARTÍN LE ESCRIBE A LA MAMÁ DE JUAN VÍCTOR

En el chat, Andrea San Martín le pidió a la mamá de Juan Víctor que tenga en cuenta que los seguidores que tiene son de ella, y le avisarán cuando esté hablando de temas relacionados a su persona. También le solicitó que recuerde su posición en el Perú, ya que mantiene a sus hijas de su trabajo y buena imagen.

“Alicia, te voy a pedir de la forma más educada posible que si vas a seguir haciendo transmisiones o demás, recuerdes que la cantidad de personas que te siguen son seguidores netamente míos y por supuesto no pasarán por desapercibido ningún comentario tuyo que, sinceramente no me interesa, sin embargo, es importante que recuerdes cuál es mi posición aquí en Perú, así como también que de mi trabajo y buena imagen viven mis hijas, incluyendo a tu nieta. En buena, mala, ambigua onda o como sea que te refieras a mí públicamente, recuérdalo, porque si hay algo que trato de cuidar es no generar mala onda a mi alrededor ni controversias”, le escribió la ojiverde.

