Andrea San Martín, mamá feliz con sus dos hermosos hijos

Andrea San Martín , quien hace unos días dio a luz a su segunda hija, Lara, afirmó que cada experiencia es distinta.



“No es fácil volver a organizarte, dar de lactar, cuidar de un nuevo ser sin descuidar el amor del otro... Ser mamá no es fácil y nunca estarás 100 % preparada, porque ningún bebé es igual a otro... Escuchar a Maia referirse con tanto amor a su hermanita, cantarle y ver cómo Larita se queda calladita escuchándola, me hace sentir que es la experiencia más satisfactoria que tendré en mi vida. Soy mamá por segunda vez y mi corazón está explotando de amor”, contó Andrea San Martín.



Hace unos días Andrea San Martín compartió en las redes sociales una fotografía de la hermosa Lara.



Asimismo, Andrea San Martín contó que está muy feliz con su labor de madre y que el parto no fue fácil como el primero.



La pequeña Lara es el fruto del amor de Andrea San Martín con su expareja Juan Víctor.