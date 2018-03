Andrea San Martín manda contundente mensaje y defiende al padre de su segundo hijo de ataques [FOTOS]

A pesar que el mensaje anterior Andrea San Martín fue clara en manifestar que decidió poner fin a su relación con su ahora expareja y padre de su segundo hijo, las críticas no han dejado de caerle a la exmodelo. Por ello, la joven madre dedicó un mensaje a todos sus haters e hizo un pedido a todos.



Andrea San Martín había manifestado en sus redes sociales que tomó la decisión de ser madre soltera porque "un hijo no ata a un hombre, ni a una mujer". "Decidí como mujer y por temas que únicamente competen a mi vida personal que prefería mantenerme soltera lo que no significa en este caso que no sigamos juntos en el camino de la responsabilidad de papás o que tenga un mal concepto de la persona. Debo decir que si hay algo que me da tranquilidad es saber que con respecto al bebe todo va estar bien", se lee en el mensaje.



Esto hizo que la prensa nuevamente busque a Andrea San Martín y le recordara los difíciles momentos que pasó cuando denunció públicamente con su expareja Sebastián Lizarzaburu. Además de varios mensajes criticándola y diciéndole que emocionalmente no está estable.

Ahora y tras varios días alejada de la TV, Andrea San Martín volvió a postear un mensaje para dejar en claro que la relación con su el padre de su segundo hijo está bien y no hay problema entre ellos.



"Nos queremos, nos respetamos, nos apoyamos, nos divertimos pero por encima de todo eso, compartimos el proceso y la emoción de tener un bebe. Tenemos todo lo que una familia tiene menos una relación. No juzgues ni insultes solo porque dos personas llevan su vida diferente a ti. Por último y para cerrar el tema, a la prensa pedirle por favor que no sigan buscando entrevistas con terceros(as) porque nosotros estamos bien y no hay nada más que descubrir y si jv o yo salimos con amigos(as), a una reunión, fiesta, discoteca o lo que sea sepan que eso no genera ningún problema.

Gracias! "Una familia es básicamente un equipo, el más unido, en el que todos los integrantes de apoyan, se escuchan, se protegen y buscan hacerse felices", escribió Andrea San Martín en su cuenta de Instagram.

Andrea San Martín envió mensaje en sus redes sociales sobre el padre de su segundo hijo.

Con esto, Andrea San Martín espera que los ataques y críticas sesen hacia ella y su expareja, pues la decisión de no continuar solo les compete a ellos. Esperemos que esa buena relación dure hasta el final.