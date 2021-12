Andrea San Martín rompió su silencio en el programa de Magaly Medina. La ojiverde negó que haya violentado a sus hijas, tal y como lo afirmaron tres nanas y su expareja Juan Víctor Sánchez.

Luego de escuchar los audios, Andrea San Martín negó categóricamente haber ejercicio violencia contra su pequeña hija, tras las acusaciones hechas por tres nanas en el programa de Andrea.

“Es totalmente falso, absolutamente nunca (le daría un manazo). La idea es que ellas se retracten (...) Eso es totalmente falso, lo desmiento en este momento. Como madre me he equivocado. Yo he sido motor y motivo de esa casa”, agregó.

ANDREA SAN MARTÍN TIENE MIEDO

Andrea San Martín expresó su temor por perder a su hija . Según contó, Juan Víctor le pidió el permiso para la residencia en Estados Unidos de su hija y ahora cree que la familia de su expareja está detrás de estos planes para poder llevarse a su hija a otro país.

“Me están juzgando por una cosa y donde están mis seis años como madre donde yo las he victo, yo no soy el monstruo que están tratando de vender, con qué intención quieren hacer eso, ¿con perjudicarme a nivel mediático?”, dijo Andrea San Martín, entre lágrimas.

