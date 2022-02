Los enfrentamientos entre Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín parecen no tener fin. Ambos tienen una hija, pero el extripulante de cabina volvió a revelar que las visitas que realiza como padre son incómodas.

Además, dio a conocer que, incluso, no puede reunirse con su pequeña en compañía de su actual pareja, Daniela.

Todo inicio luego que un usuario de su cuenta de Instagram, que está en privado, le cuestionara una foto del reencuentro con su hija Lara, en la cual aparece su hermana y su padre. Según la persona, Juan Víctor no habría querido ir a ver a la pequeña sin su hermana.

“Tuvo que venir tu hermana para que dejes el miedo de ir a visitar a tu hija a su casa... ¿por qué le das las gracias? Si ya tenías permiso para ir a visitarla, otra cosa que no hayas querido ir solo. Ahora que recién viene tu hermana has aceptado ir. No trates de engañar a la gente y hacer ver a tu hermana como la heroína”, escribió el usuario.

Juan Víctor revela que Andrea San Martín no dejó que su novia Daniela ingrese junto a él a ver a su hija

Ante la crítica, el extripulante no dudó en responder fuerte y reveló que, cuando visita a su hija, es vigilado con la cámara de seguridad.

“Te cuento, el ir a ese domicilio y ver a mi hija y estar encerrado en cuatro paredes con mi amiga la cámara de seguridad, me es incómodo... más aún con gente que no es de mi agrado... tengo que yo... siendo padre desde antes que nazca mi hija, tengo que ir a VISITAR a mi hija”, dijo.

Asimismo, indicó que su hermana solicitó a Andrea San Martín que los deje ingresar para ver a Lara y si bien aceptó la visita, no le permitió que Daniela, su pareja desde hace más de dos años.

“Disculpa que no todo sea color de rosa en este perfil... y le agradezco a mi hermana porque tuvo que pedir que pueda ir mi papá... y a mi novia que es mi familia, se le negó el acceso... si esto no te agrada... ¡¿qué hacemos aquí?!”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly Medina ‘aterrada’ con labios de Sheyla Rojas: “Se le cae la boca para un lado, está deforme”

Ethel Pozo niega ‘retoques’ en el quirófano: “Nadie me cree que soy natural” | VIDEO

‘Urraca’ difundió ranking de edades de los chicos reality en EEG: ¡Melissa Loza lidera con 43 años!