Patricio Quiñones rompió su silencio luego de la viralización de unos supuestos chats con Andrea San Martín y confirmó que las conversaciones son reales y fueron sacadas de la cuenta de Instagram de la ojiverde.

En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, el popular ‘Pato’ Quiñones contó que conoció a la actual pareja de Sebastián Lizarzaburu durante la pandemia, pero solo hablaban por redes sociales. “Nosotros nos hemos cruzado antes, en los pasillos de la televisión y desde la pandemia empezamos a hablar por redes. Cuando empezamos a conversar ella no estaba con Sebastián”, explicó el bailarín.

Asimismo, aclaró que fue Andrea San Martín quien le escribió para verse cuando visite Lima pero no llegó a confirmarle la fecha, por lo que hizo planes con su familia. “Mi plan realmente era ver a mis amigos del colegio, a mis amigos de La Punta, a mis amigos del baile y a mi familia. Yo hice mis planes, las cosas no se dieron, no pude y ya, eso es lo que se vio”, comentó para Amor y Fuego.

Por otro lado, Patricio Quiñones aseveró que a quien deben preguntarle por la insistencia de Andrea San Martín para verlo es a ella misma, ya que él no es su vocero. “Yo ya no tenía otra manera de decirle ‘oye, sabes que yo no puedo’. No hay forma bonita de decir que no”, i ndicó.

Finalmente aseguró que por su parte no ve nada malo en la conversación pero si se preocupó al inicio porque pensó que iban a decir que el filtró y vendió los chats. “Pero luego yo ya viendo el tema más tranquilo veo que eso es del Instagram de ella y ella me dice ‘alguien se está metiendo a mis redes sociales’”, indicó el Pato Quiñones.

Andrea San Martín otra vez se encuentra en el ojo de la tormenta. Esta vez se difundieron conversaciones entre ella y el bailarín ‘Pato’ Quiñones sobre un futuro encuentro en Lima, pese a que ella tiene una relación con Sebastián Lizarzaburu.

Los chats en Messenger son del pasado 8 de mayo, fecha en que se celebraba el Día de la Madre . Sin bien la modelo no ha confirmado la veracidad del diálogo, sí lo hizo el bailarín, quien en comunicación con ‘Amor y Fuego’ corroboró que la conversación es cierta .

En las capturas de pantalla se lee a Andrea San Martín insistiendo en ver al ‘Pato’, incluso le ofrece recogerlo de donde está para armar un plan. Esto pese a tener una relación con ‘hombre roca’.

“ Gracias corazón, ando paseando por Lima sola, tú la pasarás en La Punta? Te parece si el miércoles te recojo en la tarde y vemos qué hacemos ”, se lee. “¿Hola? Sigues sin planes para hoy en la noche? Yo salgo de la chamba a las 7, me pateas ves. ¿regresas en junio?”, agrega la modelo.

Sin embargo, la expareja de Millet Figueroa evita a la ‘ojiverde’ y le cuenta que pasará el tiempo con la chica con la que sale.

