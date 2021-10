En medio del llanto, Andrea San Martín pidió que paren los ataques en su contra. La influencer se quebró en una entrevista con ‘La Banda del Chino’ por los conflictos que ha tenido en las últimas semanas con su expareja Juan Víctor Sánchez por el cuidado de sus hijas y su reciente relación con Sebastián Lizarzaburu.

Toda la polémica se salió de control y, tanto Andrea como Juan Víctor, están en medio de varias denuncias. La pelea entre ambos personajes inició por el romance que volvió a tener la modelo con el popular ‘hombre roca’, que como se recuerda, tuvieron fuertes conflictos en el pasado. Trome hizo un recuento sobre la historia de amor y las denuncias de por medio.

¿CÓMO INICIÓ EL AMOR ENTRE ANDREA Y JUAN VÍCTOR?

Tras la pesadilla que vivió con Sebastián Lizarzaburu en medio de denuncias por agresión, Andrea San Martín volvió a creer en el amor con su excompañero del colegio, Juan Víctor Sánchez. A fines de noviembre del 2017, la mamá influencer confirmó en el programa ‘En Boca de Todos’ que tiene una relación con el joven.

Ambos se profesaban amor en sus redes sociales y demostraban lo mucho que se querían. Pocos meses después, Andrea anunció que se encontraba embarazada de su segunda hija, sin embargo, la relación amorosa no duró mucho y se separaron en medio del estado de gestación de la modelo.

“Gracias al cielo, (Juan Víctor) es un hombre maravilloso y sé que será un papá increíble. Me emociona porque un bebé es lo mejor del mundo”, dijo en aquel entonces la conductora de televisión.

¿POR QUÉ SURGEN LOS CONFLICTOS ENTRE ANDREA Y JUAN VÍCTOR?

En marzo de este año, los rumores de una reconciliación entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, padre de su primera hija Maia, se hacían más fuertes. Esto no fue del agrado de Juan Víctor, pues él vivió con Andrea los conflictos que tenía con el ‘hombre roca’.

Desde ahí, Juan Víctor utilizaba su cuenta de Instagram para lanzar indirectas a la pareja, sobre todo por los viajes que hacían juntos y con las dos pequeñas. “Si de corazón no te salen las cosas... Si por naturalidad no te sale el cariño hacia alguien... No fuerces, se ve peor”, escribió en aquel entonces.

Los constantes enfrentamientos entre Juan Víctor y Sebastián Lizarzaburu se agudizaban cada vez más. En mayo, Andrea confirmó que el inicio de una relación con el exchico reality y, en el set de Magaly Medina, aclaró que las peleas quedaron atrás y las discrepancias con el otro padre de su pequeña también, sin embargo, no fue así.

“En realidad, no ha sido tanto problema, sino algunas cositas que él ha estado posteando, pero entre nosotros hemos hablado por interno y ya sabe que si hay algo que le molesta lo puede hablar con nosotros”, dijo Andrea en el programa de Magaly Tv: La Firme.

JUAN VÍCTOR PIDE QUE NO EXPONGAN A SU PEQUEÑA

Hace algunas semanas, Juan Víctor ofreció algunas declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’ y le pidió públicamente a su ex Andrea San Martín y a Sebastián Lizarzaburu no exponer a su pequeña hija Lara en redes sociales. El joven arremetió sobre todo por publicar un video en redes donde muestran cómo se baña la menor.

“Mi hija tiene su padre y el padre no tolera ese tipo de actos, que la mamá lo tolere, eso ya hay ciertas cosas que normalizan que yo no lo veo normal y que a futuro puede alterar las emociones de mi hija”, sostuvo.

Pese estos reclamos, la pareja hizo caso omiso y continúo compartiendo momentos de las menores. Las críticas de Juan Víctor siguiero y Andrea San Martín lo denunció por violencia contra la mujer.

“Denunciante: Andrea San Martín, denunciado: Juan Víctor Sánchez, Ley de violencia contra la mujer y grupos vulnerables, ley para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contras las mujeres y los integrantes del grupo familiar, violencia psicológica”, se leía en el parte policial.

Sin embargo, Juan Víctor también denunció a la madre de su hija por violencia familiar en modalidad de maltrato psicológico a su pequeña. “Deja a la menor al cuidado de su pareja anterior, que consume medicamentos para dormir”, decía el partel policial. ¿Terminará la pelea?

¿QUÉ DIJO ANDREA SAN MARTÍN?

Cansada de los ataques, Andrea San Martín rompió su silencio tras varios días de ausencia y dijo en el programa ‘La Banda del Chino’ que se detengan las acusaciones. Además, se refirió sobre la filtración de audios en su contra, donde ‘despotrica’ con el ‘hombre roca’.

‘La ojiverde’ se pronunció sobre los calificativos de ‘narcisista’ y ‘psicópata’ que realizó la madre de su expareja, Juan Víctor. “Que digan ‘yo no puedo calificar a esta persona de narcisista y psicópata porque yo no soy psicóloga para calificar, porque no he pasado un análisis’ “, manifestó.

