Critican a Andrea San Martín por usar pronunciado escote en TV y ella responde a la polémica  | VIDEO

Andrea San Martín regresó a la televisión el último miércoles y su aparición no pasó desapercibida ¿Por qué? A través de Instagram, la exchica reality posó con la ropa con la que se había presentado en 'En Exclusiva' y en 'Válgame Dios'.

Cuando Andrea San Martín estuvo en el programa de Rodrigo González, usó escote pronunciado, que dejó a la vista gran parte de sus senos. Lo que llamó la atención de sus seguidores es que las venas de esa zona estaban bastante pronunciadas.

Por ese motivo, muchos criticaron que Andrea San Martín las dejara a la vista y le recomendaron que se tapara porque 'se veían mal'. La ojiverde recibió cientos de comentarios con la misma recomendación y optó por responder a algunos brevemente.

Sin embargo, en un comentario, Andrea San Martín decidió explayarse con su respuesta y contó que nadie le diría cómo

"No entiendo por qué algunos comentarios intentan persuadirme de cubrírmelas. Otras quieren que me ponga polos que me tapan. No logro entender por qué quieren que sea la persona que ellas quieren. Mi nombre es Andrea San Martín y tengo la libertad de vestirme, hablar, postear y redactar lo que yo quiera mientras no fomente algún tipo de maltrato contra terceros", escribió Andrea San Martín en Instagram.