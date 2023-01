Andrea San Martín siempre muestra a sus seguidores en redes sociales que suele ser muy cuidadosa con su dinero, pero si se trata de comprar algo que además de ser útil sea para engreírse, no se mide en los gastos.

Y es así que a través de sus Stories de Instagram, la expareja de Sebastián Lizarzaburu decidió presumir su nueva adquisición. “¡Miren quien tiene nuevo iPhone!... ¡Yo!” , se le escucha decir a la ojiverde en el clip.

“Ya me tocaba renovar mi iPhone. Tengo mi iPhone 14. Era momento de cambiar mi iPhone 11 por un tema de trabajo sobre todo (...) El otro está funcionando de lo lindo y maravilloso, la batería okey, todo perfecto”, agregó.

“Por un tema de trabajo si tenía que arreglar la calidad para empezar a grabar un poquito más de videos , ya que era fastidioso por la luz, etc, pero ya lo tengo. Todavía no lo he activado como teléfono porque, recién solucioné los problemas con el internet”, explicó.

ANDREA SAN MARTÍN SE HARÁ RETOQUITO

Andrea San Martín pasará en los próximos meses por el cirujano pues hace unas semanas reveló que le gustaría ‘arreglarse’ los senos. “Yo soy cero rochosa y aparte esto es como si tuviera un bikini puesto, así que no se vayan a espantar. Como verán, tengo un montón de exceso de piel, son mis t... que se salen”, dijo en sus Stories de Instagram.

“Entonces, quiero hacer un levantamiento, pero me tienen que cortar. Ni siquiera se logra ver esta parte del top porque mi t... está caída. Si me la levanto, sale por el otro lado. Un espanto. Son como 10 a 15 centímetros caídas del tamaño donde debería estar”, agregó.

Además, recalcó que no tiene nada que ver con sus hijas, pero ya no consideraría volver a ser mamá. “Obviamente, estoy feliz de haber dado de lactar. Ya pasé mi época de tener hijas chiquititas o bebitas y ahora me toca a mí”, indicó.

