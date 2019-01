"La raza de Andrea San Martín hace niñas bonitas", el polémico comentario de una usuaria al padre de su hija | FOTOS

Hace algunos días, Juan Víctor, el ex de Andrea San Martín y padre de su segunda bebé, explicó a sus seguidores en redes sociales por qué no volvía su perfil de Instagram público. Según el tripulante de cabina, esto era para tratar de filtrar en la medida de lo posible a las personas que dejaban terribles comentarios no sobre él, sino sobre sus hijos.

Días después, el ex de Andrea San Martín recibió un polémico comentario no solo contra sus hijos, sino sobre la ojiverde. Por ese motivo, Juan Víctor decidió responder y luego bloquear a la usuaria que lo dejó.

El joven subió una foto con Maia, la hija mayor de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, acompañada de su hermana Lara y Sebastián, el hijo de Juan Víctor. La publicación recibió miles de 'Me Gusta', pero fue un comentario que generó la polémica.

"Él salió moreno igual que su papá definitivamente. La raza de Andrea hace niñas bonitas. Los papás deberían estar agradecidos", se lee en el mensaje de la usuaria. Ante esto, Juan Víctor respondió:

"Alguien más hablando de 'razas' ¿No pasan los 6 años y tienen que ser comparados así?", escribió Juan Víctor. Después, el ex de Andrea San Martín optó por bloquear a la usuaria. Tras esta situación, varios usuarios lamentaron las palabras de la mujer contra unos niños.