Andrea San Martín se refirió a las recientes imágenes de Sebastián Lizarzaburu que levantaron polémica, las mismas que lo muestran muy entretenido al lado de bellas jovencitas en la inauguración de un carwash. Y aunque el ‘hombre roca’ negó que fuera un ampay pues no estaba escondido, muchos consideraron que se olvidó rápido de la ojiverde.

La exchica reality se presentó en el programa ‘D’ Mañana’, donde le recordaron algunas supuestas indirectas que le habría mandado a su expareja en redes sociales al cantar ‘Hace tiempo que no sé nada de ti’ de Karol G. “Es una canción de moda, no estoy reviviendo viejos tiempos con nadie, pero imagínate que yo tuviera que dejar de cantar las canciones de moda por lo que vayan a pensar los demás”, acotó la influencer.

Asimismo, Andrea San Martín dijo no sentirse celosa por los nuevos trabajos de Sebastián Lizarzaburu pero le agradeció por aceptarlos cuando ya había terminado su relación. “Bien que se esperó hasta ya no estar conmigo para aceptar ese tipo de trabajo, me parece bien, yo creo que por respeto ni siquiera me hubiera preguntado, ni siquiera porque yo se lo diga, él ha sabido siempre manejar la situación (en el pasado)” , aseveró la ojiverde.

En ese sentido, indicó que los límites fueron bien respetados por el ‘hombre roca’ durante su tiempo de relación. “No tengo ninguna queja al respecto, entonces, ahora que estoy soltera y separada, menos quejas voy a tener pues”, acotó.

Finalmente, aseguró que la historia de ‘Andrea y Sebastián’ desde Bievenida la Tarde es un cuento pasado y un poco cansado.

ANDREA SAN MARTÍN LE RESPONDE A PELUCHÍN.

Por otro lado, los conductores de ‘D’ Mañana le consultaron sobre la supuesta demanda que le entablaría a Rodrigo González por invadir su privacidad. “Yo soy súper respetuosa con el trabajo de la prensa, pero considero que una amenaza es cuando alguien te hace una advertencia de mala manera pero no, lo que yo he solicitado y he sido muy clara... todos los medios han hablado de mi vida privada siempre, no tengo queja alguna en ese sentido, pero creo que hay límites y responsabilidad a la hora de dar noticias”, indicó la ojiverde.

En ese momento, ‘Metiche’ le preguntó si le había dado el permiso para sacar del país a su hija a Juan Víctor Sánchez, el padre de la pequeña. “ Yo no te puedo hablar de temas legales, lo que sí te puedo decir es que hay temas alrededor de los menores de edad que se tienne que respetar y lo ven solamente en el ámbito judicial” , refirió la rubia.

Finalmente, indicó que algunos medios no han sido veraces con la información que difunden de ella. “Los productores, los reporteros y conductores tienen que estar seguros y firmes y estar seguros de las cosas que se exponen, las opiniones quedan en cada quien, yo jamás voy a discutirlo”, acotó Andrea San Martín.

