Andrea San Martín se presentó ‘En en boca de todos’ y se sometió al juego ‘verdad’ o ‘mentira’, en el que le preguntaron sobre el término de su relación con Sebastián Lizarzaburu. En el programa, la ojiverde reconoció que el ‘hombre roca’ se habría cansado de ella por su ‘mal caracter’.

Según comentó Valeria Florez, le consultaron a la empresaria si creía que su temperamento habría influenciado para que su expareja ‘se aburra’. ‘Verdad’, respondió la influencer dejando soprendidos a todos en el set.

“Yo sí considero que con los años me volví una mujer súper... con ciertas expectativas con mi pareja. Sí creo que soy una mujer exigente, he trabajado en televisión desde que tenía 24 años y he logrado muchísimas cosas y me siento orgullosa de mí y de la mujer en la que me he ido convirtiendo como madre y como mujer” , indicó Andrea San Martín.

Andrea Arana comentó las declaraciones de la ojiverde y resaltó que por un lado hizo un ‘mea culpa’, pero por otro intentó justificarse. “Puede que haya cambiado, pero siento que está siendo muy suavecita al hablar de Sebastián, siento que fue ella quien metió la pata en la relación”, agregó Valeria Florez.

Conductoras de Un Día en el Mall comentarios que Andrea San Martín es muy ‘suavecita’ con Sebastián Lizaraburu.

TE PUEDE INTERESAR

¿Cómo lo hizo? Pancho Rodríguez pudo entrar al Perú luego de cambiar de abogado

Luciana enciende TikTok al evidenciar que llama al ‘Pato’ con el mismo apodo que Flavia: “Ya da miedo”, dicen usuarios

Hija del ‘Puma’ Carranza denuncia al arquero Christian Ortiz por agresión: “Es un patán, matón y sinvergüenza”