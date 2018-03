Andrea San Martín confirma el fin de su relación con el padre de su segundo hijo [FOTOS]

La relación terminó. Andrea San Martín confirmó que el romance con el padre de su segundo bebé llegó a su fin. A través de su cuenta Instagram, la ojiverde publicó un extenso mensaje en donde manifestó que Juan Víctor ya no era su pareja.

"Hoy debo decirle a todos que no sólo voy a ser mamá sino que por decisión propia voy a ser mamá soltera, porque sí señores, hoy en día una mujer también decide sobre el tema. "Ya te dejaron" se leía en muchos comentarios... ¿qué pasa con esta sociedad? ¿Es que acaso les sorprende que una MUJER tome una decisión cómo ésta?" , escribió en su cuenta Instagram Andrea San Martín.

Tras aclarar que su relación llegó a su fin, la exconductora de TV envió un mensaje en donde hace una reflexión sobre el rol de la mujer independiente. Andrea San Martín indicó que ahora las mujeres deben tomar decisiones sin tener miedo.

"La mujer de hoy, independiente, valerosa, fuerte, capaz, no le tiene miedo a otra cosa que no sea fallarse a si misma o a sus hijos. La mujer de hoy conoce su valor, sus capacidades, sus derechos y eso le bastará para decidir sin miedo sobre cualquier tema en general", dijo Andrea San Martín.

A su manera, la exchica reality dejó en claro que el padre de su segundo bebé sí tendrá responsabilidad en todo lo relacionado a la paternidad del hijo que tendrán juntos. Al parecer, Andrea San Martín fue quien decidió terminar con el romance.

"También confunden el término de una relación con que alguien falló o que alguien es el malo(a) pero no, en mi caso decidí como mujer y por temas que únicamente competen a mi vida personal que prefería mantenerme soltera lo que no significa en este caso que no sigamos juntos en el camino de la responsabilidad de papás o que tenga un mal concepto de la persona", manifestó Andrea San Martín en Instagram.

Finalmente, la ojiverde hace una reflexión sobre cómo las mujeres muchas veces sienten miedo de separarse teniendo hijos o estando embarazadas. Por eso, Andrea San Martín dice que una madre soltera es más valiente que cualquiera.

"Debo decir que si hay algo que me da tranquilidad es saber que con respecto al bebe todo va estar bien y lo aprecio pero todo esto me llevó a la conclusión del miedo que tienen muchas mujeres a separarse pero sobre todo de la confianza que muchos hombres tienen al sentir que una mujer embarazada o con hijos es una mujer vulnerable... pero qué equivocados están todos. Una mujer embarazada o con hijos es una mujer bendecida, valiente y eternamente acompañada. Jamás tengas miedo a decidir por lo que otros van a pensar sobre ti y recuerda siempre. "Lo más importante en una decisión es que te haga feliz" #mamasoltera #sinmiedoanada #atrevete", puntualizó Andrea San Martín.

