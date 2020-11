LO ACLARA. Andrea San Martín utilizó sus redes sociales para responderles a quienes la critican por no mostrar su postura frente a la crisis política que se vive en el Perú, luego de la vacancia de Vizcarra, el ascenso de Manuel Merino, la Marcha Nacional, la designación de Ántero Flores-Aráoz y su gabinete, los mismos que posteriormente cayeron tras las protestas, y la asunción de Francisco Sagasti a la presidencia de la República.

Hace solo un día, la modelo usó sus historias de Instagram para compartir información sobre los heridos y desaparecidos durante las manifestaciones, además del perfil profesional de quien en horas de la tarde se convertirá en el nuevo mandatario del Perú.

“Hay gente que todavía no termina de escuchar las historias y las pasan a medias no más. Escuchan una cosa, se molestan y ya no escucha lo demás”, dijo la exchica reality. “Para esa gente, entiendan que yo no puedo tomar una posición respecto a una persona en específico. No soy nadie para meter las manos al fuego por nadie. No lo hago con nadie y no lo voy hacer en mi plataforma porque es demasiada responsabilidad”, agregó.

Andrea San Martín aseguró que bajo ninguna circunstancia va hablar de política o mostrar su posición. “Yo puedo hablar de la situación que ha pasado en el país y la indignación que como a muchos otros peruanos me ha generado ver este tipo de enfrentamientos y abusos”, aclaró.

Asimismo, dijo que su único objetivo es ‘brindar información comprobada y verificada para que ustedes saquen sus propias conclusiones’. “Tienen que aprender a sacar su propia conclusión personal después de haberse informado. Es personal, es evaluada por ustedes mismos y no es guiada por terceros... Eso es lo que yo estoy tratando de incitar en mis redes”, indicó.

Finalmente, aseguró que continuará compartiendo datos sobre la crisis y sus pormenores. “Con todo el amor del mundo les voy a seguir pasando información para que puedan leer, analizar y sacar sus propias conclusiones, pero más no me pidan”, advirtió.