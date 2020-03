Andrea San Martín ha sido noticia esta semana, pero por las razones equivocadas. Muchos usuarios en redes sociales cuestionan su cambio de aspecto físico tras convertirse en mamá. Ella ya habló sobre su aumento de peso y ahora ha decidido dar una respuesta ejemplar a quienes le piden que se arregle.

La conductora de televisión utilizó su cuenta de Instagram para responder a las críticas. “Oigan, en buena onda como siempre me ponen , ustedes si me siguen realmente me dan risa cuando me dicen por qué no te arreglas, claro, en buena onda NO TENGO TIEMPO, mi prioridad es mi trabajo y mis hijas por ahora”, menciona Andrea San Martín en su cuenta de Instagram. “No es que no sepa que me falta retocarme las cejas, no es que no sepa que me subí 10 kilos porque ya hablé de eso. Lo sé, como muchas que me están viendo que llevan un mes y no pueden irse a la peluquería, ya lo sé”, continúa la exmodelo.

Andrea San Martín habla sobre la responsabilidad que implica ser madre. “Bueno en realidad se habrán dando cuenta que mis redes no son perfección no son fotos terremoto, ni son la vida maravillosa, mis redes son los que implica hablar de la maternidad en sí, las veces que queremos abandonar todo, los problemas, con esto es lo que yo trabajo: la forma transparente de ser mamá”, indica la conductora de televisión.

“No es que todo los días este con tacos, maquillada regia dándole de comer a mis hijas y las niñas ni se ensucian, eso no es ser mamá”, dijo Andrea San Martín en relación a algunas mamis que son influencers y venden la vida perfecta en redes sociales. La conductora de televisión mantuvo el humor en todo momento y arremedó a los seguidores que le piden que se arregle. “Cuando me dicen por qué estas tan descuidada es porque TENGO QUE TRABAJAR. Yo soy la que para esta casa, es la realidad y las cosas como son”, explica la exmodelo.

Andrea San Martín continuó hablando sobre el esfuerzo de ser mamita de dos pequeñas. “Entonces obviamente mi idea era invertir en negocios y eso implicar estar metida en el trabajo, se trabaja mucho más. Mientras ahorita todo el mundo esta regia, yo estoy haciendo esfuerzos para poder tener lo que mis hijas necesitan, mi prioridad es esa. Ya habrá tiempo para mí”, precisa enfática la conductora de televisión.





EL ESTRÉS DE SER MAMÁ

Desde que asumió la conducción en la Banda de los Sábados, Andrea San Martín, viene siendo blanco de críticas por su nuevo aspecto físico. La ex chica reality decidió utilizar su cuenta de Instagram para responder estos comentarios y contar la situación de estrés que vive. “Sé que muchos de ustedes me están cuestionando el tema de mi peso y no quiero entrar en mayor detalle. (Todo lo que tengo que hacer) me ha llevado a estos diez u once kilos de más que tengo y obviamente pretendo bajarlos”, dijo la exmodelo.

Además, Andrea San Martín descartó los rumores acerca de que sufre tiroides. “No se preocupen porque no tengo tiroides ni nada pero sí he estado con un nivel de estrés brutal y comí demasiado en dos meses”, explica la modelo en su cuenta de Instagram.

