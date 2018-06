Andrea San Martín, más emocionada que nunca, reveló el sexo y nombre de su bebé en Facebook | VIDEO

A través de Facebook , Andrea San Martín publicó un video en el que se animó a revelar el nombre de su bebé, con lo que también nos confirma el sexo . Acompañada de su expareja Juan Víctor , la ojiverde confirmó la noticia con sus seguidores.

Pese a que al inicio, los papás no querían descubrir si sería mujer o varón, los familiares y amigos les hicieron una sorpresa en el cual le revelaron el sexo de su bebé .

“ Perdí la apuesta, es que yo decía que era hombre y él mujer, y bueno eso quiere decir que en mi casa vamos a ser puras mujeres ” dijo con una sonrisa en el vídeo de Facebook colgado en la cuenta de Andrea San Martín .

“ Fue bien rápido elegir el nombre en realidad ”, mencionó Andrea San Martín al indicar que ambos lo escogieron hace dos meses. El nombre les encantó.

Además, la modelo y su expareja agradecieron a sus allegados por darse el tiempo de asistir y por haberles dado la sorpresa. “ Sabía que lo que iban a hacer era súper sentimental e importante para mí, lo más bonito es que tiene recuerdos para que cuando crezca vea todo lo que hicieron ”, recalcó San Martín .

En el post de Facebook de Andrea San Martín se lee “ LARA 🌟 Diosa protectora de la familia 🌟 Mis dos princesas y yo construiremos el reino perfecto porque estamos rodeadas de puro amor, gente sincera que sólo se ha dedicado a reforzar las sonrisas de nuestro rostro. Son la bendición más grande del mundo y yo no puedo ser más afortunada de tenerlas conmigo. -Gracias Dios mío por ésta hermosa familia que me has permitido formar y prometo protegerlas con mi vida entera. Las amo Maïa y Lara. "

