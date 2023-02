ASUUU. Andrea San Martín ha sido noticia este fin de semana luego de besarse con un jovencito en plena transmisión en vivo. La exchica reality habló con Instarándula y evitó responder si ve futuro con Francesco Méndez, pero remarcó que la pasó bien.

“(Ves futuro con él?) Mira ya estamos entrando a un terreno más (...) Lo vi más de una noche (¿Eso es ponerle la firma?) Más allá no te voy a decir ”, dijo la influencer.

La ‘ojiverde’ explicó que si hubiera sido algo de una noche ella no habría decidido chapar en pleno live; no obstante, si dejó en claro que está tranquila.

“Yo siento que ahorita me ha hecho muy bien el fin de semana , siento que ha sido ideal lo que he vivido. Me siento tranquila, bien (¿vas a seguir frecuentándolo?) Yo supongo que sí”, manifestó.

¿Andrea San Martín se arrepiente de chapar con ‘chibolo’ en transmisión?

En otro momento, la influencer afirmó que ella misma decidió besarse con Francesco porque sabía que estaba en un lugar público y que no le importan las criticas que existan.

“Pudo haber sido el momento y en verdad la estaba pasando súper bien (...) No tendría por qué importarme, yo estoy sola. Yo sabía que al estar expuesta en una discoteca me podían grabar, si me grabas tu o me grabo yo da igual”, sostuvo.

