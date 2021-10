Tras la difusión de un audio en el que se hace quedar mal a Sebastián Lizarzaburu, Andrea San Martín brindo declaraciones exclusivas al programa la Banda del Chino, en el que ella labora. La modelo e influencer afirmó que no va responder ataques, aunque pidió retractarse de cualquier ataque en su contra. “No solo están golpeando a Andrea San Martín, están atacando a mi familia”, manifestó.

‘La ojiverde’ se pronunció sobre los calificativos de ‘narcisista’ y ‘psicópata’ que realizó la madre de su expareja, Juan Víctor. “Que digan ‘yo no puedo calificar a esta persona de narcisista y psicópata porque yo no soy psicóloga para calificar, porque no he pasado un análisis’ ”, manifestó.

Andrea agregó que las denuncias que ha interpuesto, tienen la única intención de frenar los ataques. ‘Basta por favor’, afirmó sobre todo este conflicto.

También consideró que se empezó a ‘explotar’ el tema (los ataques) desde que decidió rehacer su vida; pero que ya no quiere responder ataques contra personas que forman parte de su familia y que sus hijas (ambas) quieren.

Andrea San Martín también afirmó que los ataques comenzaron a afectarla hasta en el tema laboral. En la misma entrevista, su actual pareja Sebastián Lizarzaburu también se pronunció por lo sucedido y aclaró que están brindando apoyo mutuo y ‘se preocupan por un futuro mucho mejor’.

ALDO MIYASHIRO SACA CARA POR ANDREA SAN MARTÍN

Tras emitir el reportaje, el conductor de la Banda del Chino, Aldo Miyashiro se pronunció sobre la situación que está viviendo San Martín y resaltó sus cualidades como compañera, así como su labor como una buena madre.

Finalmente expresó su deseo en que Andrea San Martín y el padre de su hija, Juan Víctor, puedan conversar de lo más tranquilos y llegar a un buen entendimiento.

