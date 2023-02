¿NUEVO AMOR? El portal de Instarándula compartió imágenes de Andrea San Martín besándose con Francesco Méndez Passoni, un jovencito que trabaja en la producción de Esto es Guerra.

El ‘chape’ fue presumido en Instagram por el mismo Francesco, quien además etiquetó la cuenta oficial de la ‘ojiverde’. La influencer terminó su relación con Sebastián Lizarzaburu en setiembre del 2022.

“Andrea y su colágeno. ¿También dirá que es solo un beso como Sebastián (Lizarzaburu)?”, escribió la ratuja. Según las historias del jovencito, se encontraban en una discoteca de Punta Hermosa.

¿Por qué Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu terminaron?

En setiembre del 2022, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu anunciaron el fin de su relación en Instagram. Ambos compartieron comunicados en Instagram remarcando que continuarían siendo una familia.

“Hoy por hoy somos y seguiremos siendo una familia que en conjunto velaremos por su cuidado. Cabe mencionar que no ha ocurrido nada en particular o en concreto que haya hecho que se tome esta decisión. Por lo mismo, eso no quiere decir que nos hayamos peleado o que nos llevemos mal. No hay más una relación de pareja, pero sí la de padres que estará siempre presente y en prioridad”, sentenciaron.

No obstante, semanas después, la misma Andrea San Martín reconoció que estaban teniendo problemas y que ya no quería seguir intentando. “Se terminó, conversamos y nos dimos cuenta de que hasta ahí hemos llegado. Sí, existe algo que queda entre los dos (...) Este era el quinceavo intento. Hay que tener en cuenta que era cuando estábamos en una época sin hijos y demás”, acotó.

