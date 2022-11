Andrea San Martín fue cuestionada por una reportera de ‘Amor y fuego’ sobre la posible demanda que estaba dispuesta a realizarle al programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Cabe recordar, que la influencer emitió el último sábado, a través de su cuenta de Instagram, que tomaría acciones legales en contra del magazine de espectáculos que se emite en Willax:

“El día de hoy un reportero de ‘Amor y Fuego’ se acercó al lugar donde estaba trabajando y me consultó sobre temas personales de los que en más de una oportunidad he dicho, no voy a referirme”

“A partir de la fecha mi abogado Wilver Arica será quien se encargue de tomar las acciones que considere pertinentes a nivel legal y de manera directa respecto a dicho programa”.

Es así que la periodista de ‘Amor y fuego’ le preguntó acerca de la posible demanda: “¿No vas a mandar carta notarial?”, a lo que la exchica reality respondió: “Yo no he dicho, no. ¿Yo he hablado sobre carta notarial? ¿Quieres asegurarme eso? Yo he dicho que mi abogado va a ver de conversar con ustedes lo que tenga que ver” , expresó San Martín.

Además, dejó en claro porque mandó el mensaje en donde aseguró que demandaría a ‘Amor y fuego’: “Mi única acotación ha sido, que como en todo programa tienen que tener la responsabilidad, ya sean reporteras, investigadores, productores y conductores, a la hora de hablar para no dar información errónea y falsa (...) En mis redes he puesto exactamente lo que te estoy diciendo en este momento”, indicó la ojiverde.

Andrea San Martín se contradice. VIDEO Willax

