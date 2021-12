Andrea San Martín rompió su silencio en diálogo con “Magaly TV: La Firme” y rechazó las denuncias realizadas por las nanas de sus hijas. Además, también se pronunció sobre los gastos mensuales de más de 7 mil soles que consignó para la hija de 3 años que tiene con Juan Víctor Sánchez.

La semana pasada, se dio a conocer que Andrea San Martín había consignado a un juez gastos de S/7,234 para su hija, ello como parte de su demanda de alimentos contra su expareja. Dicho registro provocó las críticas de las usuarios y señaló que todo inició por falta de conciliación de parte de Juan Víctor.

“Hay un acta de no acuerdo. Yo también invito al señor respecto al tema de alimentos. La pensión de alimentos de mi hija era de 800 soles, que era lo que me pasaba. Hubo una epoca en la que me pasó 0 soles por meses. Nunca lo he criticado, porque sabía que trabajábamos en equipo. Luego de eso, en la conciliación le pido 1500 soles, pero él no quiso aceptar porque decía que con 800 era suficiente”, manifestó inicialmente.

Tras ello, resaltó que dicho cuadro no solo incluye gastos de la menor, sino también de lo que madre gasta a nivel familiar global.

“Ahí toca hacer la demanda de alimentos, en donde el juez solicita un cuadro global de gastos. No es solo de la bebé, sino también de lo que la madre gasta a nivel familiar global. ¿Por qué? Quien toma la decisión no soy yo ni él, sino un juez, quien toma en cuenta varias cosas”, enfatizó.

Andrea San Martín habla de los gastos mensuales de más de S/7 mil de su hija de 3 años.

Mensaje de paz

Finalmente, San Martín señaló que, pese a los dimes y diretes con su expareja, busca el bienestar de su hija, por lo cual está dispuesta a seguir las recomendaciones de las entidades de su caso para conciliar con Juan Víctor.

“Estoy dispuesta a hacer lo que las entidades me digan para mejorar esta situación y solicitar que las demás personas tengan el respeto con la menor”, sentenció.

Cabe recordar que en los últimos días, Andrea San Martín interpuso una nueva denuncia contra su expareja Juan Víctor Sánchez, a fin de que le aumente a 5 mil soles la pensión de alimentos de su pequeña hija Lara.

