Andrea San Martín sorprendió a sus seguidores de redes sociales al anunciar que se había sometido a una intervención para reducirse la papada. A través de sus historias de Instagram, la ojiverde mostró su proceso post operatorio mientras se lució con una faja facial.

“Se siente los tres puntos de ingreso de la cánula, es como una pequeña molestia pero soportable. Es como una pesadez, calientito. Me falta deshinchar muchísimo” , dijo la exchica reality.

Además, indicó que todavía seguirá en recuperación y que el próximo año continuará con sus arreglitos. “Todo este mes voy a estar en recuperación, voy a estar en mi casa, en diciembre tengo que regresar a entrenar otra vez y en enero, la otra operación”, dijo entre risas y orgullosa de su proceso para lograr un cambio físico.

ANDREA SAN MARTÍN SIN ROCHES CON EL HOMBRE ROCA

Andrea San Martín se refirió a las recientes imágenes de Sebastián Lizarzaburu que levantaron polémica, las mismas que lo muestran muy entretenido al lado de bellas jovencitas en la inauguración de un carwash. Y aunque el ‘hombre roca’ negó que fuera un ampay pues no estaba escondido, muchos consideraron que se olvidó rápido de la ojiverde.

La exchica reality se presentó en el programa ‘D’ Mañana’, donde le recordaron algunas supuestas indirectas que le habría mandado a su expareja en redes sociales al cantar ‘Hace tiempo que no sé nada de ti’ de Karol G. “Es una canción de moda, no estoy reviviendo viejos tiempos con nadie, pero imagínate que yo tuviera que dejar de cantar las canciones de moda por lo que vayan a pensar los demás”, acotó la influencer.

Asimismo, Andrea San Martín dijo no sentirse celosa por los nuevos trabajos de Sebastián Lizarzaburu pero le agradeció por aceptarlos cuando ya había terminado su relación. “Bien que se esperó hasta ya no estar conmigo para aceptar ese tipo de trabajo, me parece bien, yo creo que por respeto ni siquiera me hubiera preguntado, ni siquiera porque yo se lo diga, él ha sabido siempre manejar la situación (en el pasado)”, aseveró la ojiverde.

En ese sentido, indicó que los límites fueron bien respetados por el ‘hombre roca’ durante su tiempo de relación. “No tengo ninguna queja al respecto, entonces, ahora que estoy soltera y separada, menos quejas voy a tener pues”, acotó.

Finalmente, aseguró que la historia de ‘Andrea y Sebastián’ desde Bievenida la Tarde es un cuento pasado y un poco cansado.

