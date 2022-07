¡RELAJADA! Andrea San Martín reveló que se separó de su hija mayor por un día y que se dio cuenta que su faceta como mamá había “evolucionado”, ya que ahora que solo está con una de sus pequeñas se sintió “fresh”.

“Anda con un solo hijo es... tan fresh? Práctico, relajado, tranquilo”, escribió la ojiverde en Instagram.

“¿Recuerdan cuando tenían uno, su primer hijo, y decían ‘es súper agotador, no me alcanza el tiempo, estoy súper agotada, cansada, no sé cómo organizarme’ y luego tienes tu segundo hijo y después de un tiempo por ahí que te la pasas solamente un día con uno y no con los dos, y dices ‘en serio me estaba quejando cuando tenía un hijo’?”, manifestó.

La influencer manifestó que con la ausencia de su hija pudo tener más tiempo para sus actividades. “Es más, siento que puedo comer tranquila, que puedo moverme, que puedo vestirla con tranquilidad. No sé cómo explicarlo, no puedo explicarlo, no entiendo, no sé si tus superpoderes muten y eras Pikachu y luego te convertiste en Raichu, entonces volver a Pikachu es como que... no sé ni cómo explicarlo”, dijo entre risas.

Andrea se separó de su hija mayor por un día y dice que se siente “fresh”: “Puedo comer tranquila”

Andrea San Martín sobre estar con un solo hijo: “Toda va más lento”

Según Andrea San Martín, también ha notado que su otra hija cambia cuando está sola.”Hasta ellos mismos se vuelven como seda, no entiendo, no comprendo (...) Todo va más lento y eso que me quedé hoy con mi criatura 2 que es como 20 al mismo tiempo”, añadió.

