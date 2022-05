Andrea San Martín sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al anunciar que se realizó un procedimiento médico para bajar de peso. Según la pareja de Sebastián Lizarzaburu, tiene aproximadamente 13 kilos de más y tomó la decisión porque en su familia hay antecedentes de enfermedades como diabetes y tiroides.

“He estado atravesando por ‘N’ cosas de las que no voy a hablar, a nivel emocional, que no han sido fáciles, pero con ayuda las estoy sobrellevando”, dijo la influencer en una posible referencia a su disputa legal con Juan Víctor, padre de su segunda hija.

En ese sentido reveló que tiene problemas de ansiedad que no ha podido controlar. “ Mido 1,63 y peso 70/73 kilos . Me empecé a preocupar cuando me empecé a sentir más cansada, tengo problemas en la columna, mis piernas no aguantaban mi peso y mil cosas que tienen que ver con el sobrepeso”, acotó la ojiverde.

Asimismo, explicó que se someterá a un procedimiento de balón gástrico porque no calificaba para ser paciente para una manga gástrica. “ Quiero que por favor quede claro que no es un procedimiento estético, llevo un acompañamiento con psicógoca y nutricionista, los avances son progresivos y solo te ayuda a bajar entre 8 y 15 kilos máximo”, indicó.

ANDREA SAN MARTÍN SE PUSO BALÓN GASTRICO

En sus historias de Instagram, Andrea San Martín compartió imágenes del ‘antes y el después’ de su procedimiento. Aún afectada por la anestesia, aseguró que aún no puede sentir nada extraño en su cuerpo porque las medicinas todavía están haciéndole efecto.

Andrea San Martín aclaró que no se trata de una operación estética pues tiene antecedentes en su familia de diabetes y tiroides. Indica que sufre de ataques de ansiedad por problemas emocionales.

