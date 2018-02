Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu: Una historia de amor que terminó de la peor forma [VIDEO y FOTOS]

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzuburu se enfrentaron en el programa "Amor de Verano" por su hija Maia. El comportamiento belicoso que muestran el uno con el otro hace imposible creer que en el pasado ambos soñaron con quedarse juntos para siempre.



Andrea San Martín y Sebastián Lizarzuburu se conocieron en el reality Bienvenida la Tarde en 2013. La modelo tenía 23 años y el chico reality 20. Ambos dejaron a sus parejas para empezar una relación.



En mayo de 2013 dieron su primera entrevista como pareja. "Yo tengo las acciones y la manera reaccionar de una chica de 20 años", contó Andrea San Martín sobre la diferencia de edad con el modelo Sebastián Lizarzuburu.



Ambos vivieron una intensa relación mientras participaban en el reality Bienvenida la Tarde , sin embargo, la situación cambió cuando Sebastián Lizarzuburu ingresó al reality Esto es Guerra en 2014. En abril de ese año, el modelo empezó una relación con Vania Bludu, también integrante del mencionado programa de televisión.



La relación entre Sebastián Lizarzuburu y Vania Bludau terminó en julio de 2014, la modelo expresó que el chico reality es un inmaduro. En septiembre de 2014, Andrea San Martín hizo su ingreso a Esto es Guerra. y besó apasionadamente a Lizarzuburu, de esta manera confirmaron que habían retomado la relación.



Andrea San Martín empezó a convivir con Sebastián Lizarzuburu en septiembre de 2014, pese a los esfuerzos que hicieron por mantenerse juntos los problemas se intensificaron. En mayo de 2015, la modelo dio una entrevista en el programa de Magaly Medina TV donde contó la verdad sobre su relación con el chico reality.



En esta entrevista, Andrea San Martín reveló que la relación terminó por faltas de respeto y que estaba embarazada de Sebastián Lizarzuburu. "Él me hizo daño de todos los modos. Tuve episodios últimos con él donde se mostró de una manera bastante agresiva conmigo y eso es algo que no lo voy a perdonar, aún estando embarazada", manifestó aquella vez entre lágrimas la modelo.



"Sí, (me golpeó). Me escupió en medio de que él me quita una llave. El departamento que teníamos era alquilado y todo lo pagábamos mitad y mitad (...) él había sacado la llave de mi llavero y le reclamé por qué me quitó la llave. Cuando le dije esto, él se puso agresivo y empieza a decirme que está harto y se me viene encima. De pronto me di cuenta que estaba contra el sillón. Me empujó", reveló Andrea San Martín en el programa de Magaly Medina.



Estas revelaciones de Andrea San Martín fueron negadas por Sebastián Lizarzuburu y ambos empezaron una lucha en medios televisivos por desmentir al otro. El nacimiento de Maia provocó que las tensiones disminuyeran al punto que en febrero de 2017, los modelos retomaron su relación.



La relación se volvió a terminar en mayo de 2017, Andrea San Martín explicó que la distancia entre ambos se acentuó por la vida laboral agitada que ella llevaba. La modelo reconoció que ambos mantenían un trato coordial.



A pesar de estas declaraciones, en diciembre de 2017 las rencillas volvieron a avivarse. Andrea San Martín acusó a Sebastián Lizarzuburu de no cumplir económicamente con su hija, el modelo explicó que la ahora conductora de televisión mentía y en una larga publicación de Instagram la desmintió.



Los problemas entre ambos continúan actualmente. La situación se agravo porque Sebastián Lizarzuburo dejó de ver a la pequeña Maia por cerca de tres meses, según el modelo porque la conductora de televisión le prohibió que visitará a la menor.