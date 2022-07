Andrea San Martín se presentó el último martes 5 de julio en el programa de Magaly Medina para aclarar su supuesta infidelidad a su pareja Sebastián Lizarzaburu con el bailarín ‘Pato’ Quiñones. Sin embargo, la ‘urraca’ le presentó a la ‘ojiverde’ una conversación con Greg Michel, examigo íntimo del ‘hombre roca’.

Los urracos de Magaly TV La Firme se comunicó con Greg Michel, quien meses atrás sufrió un aparatoso accidente, para preguntarle por la posible infidelidad de Sebastián a Andrea y esto fue lo que respondió.

“Qué fuerte. Ese a mí me dijo que no la ama, que no era feliz, cuando fui a su casa después de mi accidente. Es un huev... porque regresó solo por la deuda de la pensión, iba a ir preso , que lo bote la San Martín por huev...”, dijo.

La respuesta fue presentada por Magaly a la modelo Andrea San Martín, donde la urraca dejó abierta la posibilidad que el chico fitness volviera con ella para no pasar el mismo escándalo con Juan Víctor, sin embargo, ella lo negó.

MAGALY ENFRENTA A ANDREA Y LA LLAMA TÓXICA

En otro momento de la entrevista, Magaly Medina cuestionó a Andrea San Martín de continuar con el enfrentamiento con su expareja Juan Víctor Sánchez, pues no favorece en nada a su menor hija.

“Acá los dos son un par de tóxicos, tóxicos totales , yo que el Ministerio de la Mujer deberían hacerle a los dos pruebas psicológicas y ver qué está pasando (…) Se necesitan que los dos bajen guardia por el bien de su hija, dejar de ponerse denuncias”, manifestó.