A través de su cuenta de Instagram, Andrea San Martín compartió un saludo especial por el Día del padre dedicado a Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor, los papás de sus pequeñas hijas.

Andrea San Martín rompió su silencio y dio detalles de la relación que mantiene con ambos a pesar de los enfrentamientos que han tenido en el pasado, sobre todo con el exchico reality a quien le reclamaba la pensión de su hija mayor.

Asimismo, hizo una invocación a Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor a que mantengan siempre firme su relación con las pequeñas y sigan siendo el ejemplo para ellas.

“¿Que si aún los quiero?, entérense que yo los voy a querer por el resto de mi vida a pesar de todo porque mi corazón se estremece cada que veo cómo es que ellas los miran. .¿Mami a qué hora viene mi papi?, ¿cuantos días faltan para verlo? Son algunas de las preguntas que Maïa me hace y aunque Lara no habla, tienen que ver como cada qué pasa un avión por la casa ella se emociona y dice papá o simplemente cómo agarra su mochila cuando sabe que la viene a buscar”, indicó la exguerrera.

“Ustedes no tienen una idea de cuánto los quiero porque saben que mi papel de madre probablemente me pone en una posición donde las discordancias han sido y seguirán siendo parte de nuestro trato y que si hay alguien que les cante lo que les tenga que cantar sin anestesia soy yo y aunque me mantenga firme siempre en ese papel sepan también que en mi tienen una amiga real dispuesta a extenderles mil veces las manos sin condición alguna”, agregó.

Finalmente expresó su deseo para que ambos, en esta fecha especial, no se desenfoquen de su labor nunca, que las hagan reír a diario y que sean el número uno en sus corazones. “Feliz día para los dos 🥳”, puntualizó.