Andrea San Martín respondió preguntas a sus seguidores y lanzó una misteriosa frase que sería indirecta para Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor Sánchez, padres de sus dos hijos.

“Cuéntame qué te frustra como mamá y nos acompañamos”, fueron las palabras que puso la influencer en su cuenta de Instagram, que fue respondida por sus fans.

“Que el papá se comporte como un niño”, fue la respuesta de una usuaria en Instagram.

“Jajajajaja, ya a estas alturas deberíamos tener claro que por muy buenos que sean... morirán siendo niños. TODOS en distintos aspectos pero TODOS”, respondió Andrea San Martín.

La influencer recomendó a su seguidora que lo mejor que podía hacer con ese padre era delegar tareas para que ayuden en el hogar.

Andrea San Martín respondió a sus seguidores en Instagram. (Instagram)

JUAN VÍCTOR HABLÓ SOBRE SEBASTIÁN LIZARZABURU

SIGUE LA NOVELA. Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín se mostraron juntos para las cámaras de Amor y Fuego para referirse a la polémica que levantó el ex de la ojiverde, Juan Víctor, quien criticó que ambos viajen con su menor hija.

“¿Por qué no (pueden viajar con la pequeña? Es su hermana y creo que separarla está mal porque estás tirando más para un lado, excluyendo a la otra, que no tendría por qué pagar los platos rotos de nada. Por más que no sea mi hija o la suya, las dos van a compartir el resto de su vida juntas. Si una se va de viaje y la otra también podría ir, bravazo”, dijo el popular ‘hombre roca’.

MIRA: “Tengo que morderme la lengua”: La respuesta de Juan Víctor a Andrea San Martín después de minimizarlo

Asimismo, aseguró que no son amigos porque no han entablado siquiera una conversación. “Cómo vamos a ser amigos si no lo conozco, él ha llegado después de mi y ya está, no es mi año. Obviamente lo saludo porque sé que es el papá de la mamá de mi hija pero no sé cómo es como persona, si es bueno o malo, y no me interesa saberlo porque realmente no es mi amigo así que no podría opinar”, agregó Sebastián.

Por su parte, Andrea San Martín indicó que en ningún momento intentó ningunear a Juan Víctor, al decir que era un simple empleado de aerolínea y no pertenceía a la farándula. “Sí, sonó así, yo también me escuché pero no fue mi intención. Yo decía que si no pertenece a la farándula y no tiene nada que reclamar...”, dijo la ojiverde.

NO TIENEN PROBLEMAS CON ÉL

Andrea San Martín aseguró que nunca ha dicho que Juan Víctor no cumpla con su pequeña, es más, indicó que siempre ha estado presente. “Jamás se le ha negado que él ha sido un padre presente desde el día uno, desde el embarazo hasta el último. Lo suelta (criticar su régimen de visitas), sin embargo nadie ha dicho lo contrario”, indicó.

Por su parte, Sebastián Lizarzaburu sacó cara por la exchica reality y aseguró que él tiene el mismo régimen de visitas que Juan Víctor. “Si hay un problema con la mamá de tu hija hablas con ella y listo”, agregó.

Finalmente, la ojiverde aseguró que su expareja no es una persona mala. “Yo con ninguno de los dos papás de mis hijas quiero ni necesito problemas”, concluyó.