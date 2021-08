UNA FAMILIA FELIZ. Atrás parece haber quedado la rivalidad entre Juan Víctor, Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín, luego que los tres fueran captados festejando el cumpleaños de la hija menor de la popular ojiverde.

Según imágenes difundidas por Instarándula, los padres de las hijas de la modelo se juntaron este sábado en la celebración, tras haber protagonizado enfrentamientos televisivos. Tanto el ‘hombre roca’ como su actual pareja también compartieron videos de la fiesta privada.

Cabe indicar que Sebastián Lizarzaburu vive con Andrea San Martín, su hija y la hijita de Juan Víctor actualmente, después que la parejita decidiera darse otra oportunidad en el amor.

El hombre roca y Andrea se levantaron temprano este sábado 21 de agosto para cantarle cumpleaños feliz a la pequeña Lara, mientras ella aún estaba en la cama. La niña cumple 3 años de edad y también fue agasajada por su padre Juan Víctor.

SEBASTIÁN VS JUAN VÍCTOR

Hace varios meses Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor Sánchez, padres de las hijas de Andrea San Martín, se enfrentaron en redes sociales. El programa ‘Amor y fuego’ recopiló algunas de las publicaciones de ambos con las que demostraban que ‘no se pasaban ni con agua’.

Poco antes, Juan Víctor, había criticado que viajen con su mejor hija. “¿Por qué no (pueden viajar con la pequeña? Es su hermana y creo que separarla está mal porque estás tirando más para un lado, excluyendo a la otra, que no tendría por qué pagar los platos rotos de nada. Por más que no sea mi hija o la suya, las dos van a compartir el resto de su vida juntas. Si una se va de viaje y la otra también podría ir, bravazo”, dijo el popular ‘hombre roca’.

Asimismo, aseguró que no son amigos porque no han entablado siquiera una conversación. “Cómo vamos a ser amigos si no lo conozco, él ha llegado después de mi y ya está, no es mi año. Obviamente lo saludo porque sé que es el papá de la mamá de mi hija pero no sé cómo es como persona, si es bueno o malo, y no me interesa saberlo porque realmente no es mi amigo así que no podría opinar”, agregó Sebastián.