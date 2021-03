JUNTOS Y FELICES. Así se muestran Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu en el viaje que emprendieron el último jueves a Ica, donde disfrutan con su hijita Maia y la otra pequeña de la influencer y empresaria.

En sus historias de Instagram, ambos chicos reality colgaron imágenes de los bonitos momentos que pasan en un hotel. Y aunque ella no compartió ningún post donde se vea a su expareja, él sí se atrevió a mostrarla en sus redes sociales.

En las imágenes del ‘hombre roca’, se ve a Andrea San Martín en la piscina con su hijita, mientras Maia nada hacia él. El orgulloso papá se divierte con su pequeña y goza de la compañía de la modelo.

Por si fuera poco, aseguró que aunque están de viaje no dejarán de entrenar, y mostró en el gimnasio del lugar con la visita de una llamita. Por su parte, la ‘ojiverde’ también se presentó en el mismo lugar jugando con el auquénido.

ANDREA SE PRONUNCIA

No quiere declarar. Andrea San Martín aseguró que no habla de su vida privada cuando le preguntaron sobre una supuesta reconciliación con el papá de su hija mayor, ‘El Hombre Roca’ Sebastián Lizarzaburu, justo ahora que se fue de viaje a Ica, con él y sus pequeñas.

“No, nada. Yo hace tiempo que no he hablado de mi vida personal y me encantaría mantenerlo así. Con todo el respeto que se merecen, me parece que es un tema más privado”, dijo la ‘ojiverde’ a las cámaras de ‘Amor y fuego’.

Asimismo, la influencer indicó que, de darse una reconciliación, esta se debe a que no solo mantienen una buena relación por los hijos, sino porque existe una buena química entre ambos.

“Las relaciones no se pueden dar solo por los hijos. Hay que llevarse bien y ese es el punto en el que nosotros estamos. Nos llevamos superbién”, agregó sobre el popular ‘Hombre roca’.

Finalmente confirmó lo que muchos ya especulaban. Andrea San Martín indicó que viaja con Sebastián Lizarzaburu, pese a las especulaciones. “Seguramente nos van a ver. Nos vamos a ir de viaje con las niñas y todo bien, felizmente”, precisó.

