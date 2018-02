Andrea San Martín llora por Sebastián Lizarzaburu y su hija, pero ex suegra le dice todo esto EN VIVO

La conductora Andrea San Martín rompió en llanto en el programa "Amor de Verano" tras recordar la relación tensa que sostiene con el papá de su hija Maia, el modelo y chico reality Sebastián Lizarzaburu. La joven se quebró al ser consultada sobre qué le dolía de estar enfrentada con el padre de su hija.



A pesar de que Andrea San Martín fue recia en un principio a responder la pregunta, la modelo rompió en llanto al recordar la relación que tiene actualmente con Sebastián Lizarzaburu. "Me molesta regresar a este tema en televisión, estoy bien", dijo la modelo y rompió en llanto.



Andrea San Martín empezó a llorar al hablar sobre su hija. "Maia es mi felicidad, trato de que su mundo sea feliz. Yo quiero que entiendan se lo pido a la familia, yo no quiero alejar a su hija de su papá", dijo entre lágrimas la modelo.



El enfrentamiento entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se produjo porque hace casi tres meses el modelo no se hace cargo de su hija Maia. El ex chico reality ha expresado que vive su vida feliz y contento.



El llanto de Andrea San Martín fue interrumpido por una llamada en vivo que recibió de la madre de Sebastián Lizarzaburu, quien expresó estar en desacuerdo sobre lo que decía la modelo. La señora se exasperó y su hijo tuvo que intervenir. Mira lo que sucedió aquí.

Andrea San Martín rompe en llanto

Mamá de ex chico reality llama en vivo