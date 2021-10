Juan Víctor Sánchez, el padre de la hija menor de Andrea San Martín, arremetió días atrás contra Sebastián Lizarzaburu por estar exponiendo a su pequeña en las redes sociales, sobre todo compartiendo videos donde sale bañándola. Tras este conflicto, el popular ‘hombre roca’ salió al frente para aclarar el tema, ¿qué dijo?

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ abordaron a Sebastián Lizarzaburu para que se pronuncie tras varios días de silencio. El exchico reality argumentó que no se referirá a Juan Víctor porque no lo conoce personalmente.

“Si él quiere comentar acerca de mí sobre ciertas cosas que le contaron, perfecto, no hay ningún problema, pero yo no puedo opinar de él porque realmente no lo conozco, no sé qué hace por la vida, si sea bueno o malo”, resaltó.

Respecto al trato que tiene con la pequeña Lara, hija de Juan Víctor, el ‘hombre roca’ remarcó que existe la madurez y la capacidad de saber con quién Andrea San Martín relaciona a sus hijas, dejando en claro que si se las encarga a él es porque confía netamente.

“Si volteas el tema, Andrea también tiene que estar pendiente con quien para Juan Víctor, a qué se dedica y creo yo que hay la suficiente confianza para saber con quién relaciona el padre a su hija”, sostuvo.

SEBASTIÁN DICE QUE NO HACE DIFERENCIA CON HIJAS DE ANDREA

La pareja de Andrea San Martín, Sebastián Lizarzaburu, recalcó que ahora Lara es parte de su familia y al ser hermana menor de su hija Maia no hace diferencias.

“Si bien Lara no es hija, ella es la hermana de mi hija y vive conmigo, entonces es parte de mi familia y de mi hogar, no la voy a desatender, yo juego con ella, le preparo el desayuno, la llevo al baño, todo eso. Me consideraría una mala persona tratar a Lara distinto que a Maia y que ella sienta justamente que hay una especie de preferencia con la hermana”, sentenció.