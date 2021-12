Sebastián Lizarzaburu rompió su silencio luego que Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea San Martín, se presentara en el programa de Andrea Llosa para denunicar a la ojiverde públicamente y revelar testimonios y comprometedores audios que evidenciarían un presunto maltrato contra su hijita de tan solo tres añitos.

Aunque el popular ‘hombre roca’ no se refirió al tema directamente, sí compartió un extenso y reflexivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde reconoce que también tocó fondo en su momento pese a ser mediático.

“Como todos, he tenido alti-bajos y han habido épocas en las que me ha salido todo bien y otras en las que no. He tenido negocios fructíferos y otros que me dejaron inclusive sin un sol en el bolsillo...Y aunque cueste creerlo…. No por ser mediático debe irte siempre bien en todo lo que hagas. YO TAMBIÉN TOQUE FONDO EN SU MOMENTO (y no muchos lo saben). PERO…. ME LEVANTE! VOLVÍ A INTENTARLO! VOLVÍ A BUSCAR NUEVAS OPCIONES Y APRENDÍ QUE TODO SE BASA EN LA BUENA ENERGÍA QUE LE PONGAS A LA VIDA Y JAMÁS DARSE POR VENCIDO!”, escribió el modelo.

Asimismo, destacó que ‘la energía positiva atrae energía positiva’ y que no se debe perder el tiempo en la vida de los demás, en una supuesta referencia a los problemas legales entre Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín. “Sin perder el tiempo en la vida de los demás, ni preocuparme del qué dirán, sin hablar mal de nadie, sin hacer daño a nadie, sin opinar del resto y solo enfocándome en creer y seguir trabajando y mejorando como persona y como padre”, indicó.

Finalmente le agradeció a la vida por sus ‘certezas y errores’ ya que gracias a ellos pudo alcanzar sus metas. “Jamás crean en la gente que les dice ‘no lo lograrás’, jamás se comparen con otros porque su único obstáculo en la vida son ustedes mismos”, concluyó Sebastián Lizarzaburu.

JUAN VÍCTOR HABLA DE SEBASTIÁN

En la edición del miércoles de ‘Andrea’, Juan Víctor Sánchez mostró un audio que grabó de Andrea San Martín diciéndole cómo haría quedar mal a Sebastián Lizarzaburu, con quien en ese momento mantenía un lio legal por su primera hija.

“Yo sé hasta más de lo que ella ha dicho públicamente, dijo que la habia escupido, hay denuncias entre ellos, quizá él puede ser una muy buena persona pero yo no tengo el mejor concepto de él. Inclusive hay muchos más temas que no han salido a la luz, no puedo mencionarlos pero son temas muy fuertes, ella sabe... tiene que ver bastante con una laptop blanca, no puedo mencionar más al respecto”, dijo el expiloto sobre los pasados problemas entre el ‘hombre roca’ y la ojiverde.

Asimismo, aseguró que Sebastián Lizarzaburu estaba presente al momento que Andrea San Martín le gritó frenéticamente a su hijita, hecho que se comprueba con el polémico audio que difundió.

“En ese audio hay más personas presentes y hay personas que defienden su interés propio y no a una bebe de dos años y medio que estaba siendo maltratada en ese momento... es su pareja, su actual pareja, él estaba ahí en el audio también se escucha su voz. Él alejaba a su hija lógicamente porque le estaba brindando protección, lamentablemente la protección que yo podría brindarle se la puedo dar en mi hogar, no ahí, porque yo no estyo presente”, acotó Juan Víctor Sánchez.

