Andrea San Martín tiene lecciones aprendidas en su vida que han dejado como saldo a la mujer que hoy es. Una mujer madura, emprendedora, mamá por partida doble, conductora de televisión, enamorada, que enterró el pasado para mirar el futuro con ilusión.

Volviste a la TV con ‘La banda del chino’ en un formato completamente distinto...

Sí, es algo que no había hecho, pero el año pasado estuve con ellos apoyándolos en ‘La cocina del pueblo’ y pensé que si en algún momento me llamaban les iba a decir que sí porque conozco al equipo, hay ‘química’, buena onda y para mí estar al lado de Aldo (Miyashiro) es aprender, me encanta el compromiso que tiene con el público, la ayuda social que hacen, estoy feliz.

Diste un giro de 360 grados, porque venías de un programa de competencia y luego de una producción de espectáculos...

Así es, y eso es lo bonito porque así el público no te encasilla y ve que puedes hacer más cosas, que puedes desarrollarte en otro campo si te dan la oportunidad.

Pero debes multiplicarte por mil, porque eres mamá por partida doble, emprendedora, estás activa en las redes sociales, ¿cómo haces?

Todo es organización y aceptar que nada será perfecto, tratar de aceptar que no voy a tener el control de todo, aunque me encantaría. Claro, tengo una persona que me apoya en casa y está Sebastián, con quien nos dividimos algunas responsabilidades, es cuestión de fuerza y voluntad.

Andrea San Martín cuenta que se siente cómoda en todos los aspectos de su vida (Foto: Andrés Paredes /GEC)

Cuando hicieron público Sebastián y tú que habían vuelto, después de todo lo que pasó entre ustedes, muchos pensaron que recaerían en lo mismo.

Cuando me preguntan específicamente por el tema de Sebastián, solo puedo decir que para mí ha sido conocer a una nueva persona, porque ambos nos perdimos el rastro en todos los aspectos y creo que así lo hemos sentido los dos. Nos va superbién, estamos enfocados en lo mismo, yo en mi trabajo, las niñas y él en lo suyo.

¿Es fácil empezar de cero con alguien que estuviste?

Mira, dar consejos en cuanto a temas de relación sería muy ambigüo, en el amor no hay un concepto global, además de las palabras claves que son el respeto y la comunciación, pero a nivel de amor o relación, el tema principal es la decisión, tú decides amar, tú decides volver, todo eso es personal.

Cada quién vive su propio camino...

Sí, mira, mi mamá me enseñó que uno es responsable de sus actos y es lo que les transmito a mis hijas, y gracias a Dios todo ha ido bien, está yendo bien y, la verdad, estoy bien cómoda en todos los aspectos de mi vida.

¿Nada del pasado hizo que te quiebres?

El pasado no tiene sentido tocarlo en el presente, porque para vivir mi hoy tuve que dejar eso atrás, porque si lo toco quiere decir que no analicé, no pensé ni maduré. Revolver es para darle comidilla al resto de personas y en lo personal no me sirve.

¿Ya viven juntos?

Sí, ya tenemos tiempo viviendo juntos, lo conozco tantos años...

Claro, se conocieron muy jovencitos.

Así es, él tenía 21 años, lo conozco hace 8 años. A veces, nos sacan cosas del pasado y digo: No me acordaba de eso, pasaron muchos años, cosas, no tenía hijas y hablar como si fuéramos los mismos de antes es totalmente irreal.

Andrea San Martín dice que sus hijas son su prioridad en su vida (Foto. Andrés Paredes /GEC)

¿Y Sebastián se lleva bien con tu segunda hijita?

Sí, superbién. Si eso no hubiera pasado no regresaba con él, porque realmente mis prioridades son y seguirán siendo mis hijas, su comodidad, pues hace tiempo que yo pasé a segundo plano, claro que como mujer también me doy mis espacios.

En redes Sebastián te bromeó con lo del anillo de compromiso, ¿en verdad esperas la ‘roca’?

Claro, ¡qué cosa! Me he roto el lomo para convertirme en la mujer que hoy soy, me ha costado lágrimas, momentos de depresión, transité por caminos difíciles, me caí y levanté miles de veces y no me merezco menos (ríe).

¿Eres romántica?

Melosa no soy, pero sí de detalles, de sorprenderte con algo bonito, es que nunca pierdo mi lado empresarial (ríe). Eso sí, la entrega del anillo tiene que ser cuando menos lo espere.

¿Piensas casarte?

Las veces que lo hemos hablado, porque sí se ha conversado de eso, hemos dicho que llegará el momento cuando tenga que ser, tampoco de aquí a los 50 años, porque si no es él habrá otro, así que a ponerse las pilas. Lo que sí sé es que ambos decidimos estar juntos y eso está claro, ya lo otro es más un momento romántico para compartir nuestra felicidad con las personas que nos quieren. Ahorita lo que nos hemos planteado es establecernos y cuajar en nuestros negocios porque finalmente esto es lo que sostiene a nuestra familia.

¿Te gusta que a Sebastián le digan ‘El hombre roca’?

Bueno si a él le gusta que le digan así. ‘Sebas’ es fanático del actor Dwayne Johnson (‘La Roca’) y supongo que cuando le pusieron ese apodo en ‘Esto es guerra’ fue el hombre más feliz del mundo.